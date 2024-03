Non è semplice mettere insieme una postazione da gaming. Bisogna infatti scegliere con cura le varie periferiche, sempre però prestando attenzione al portafoglio. In tal senso, le offerte arrivano (quasi) sempre nel momento giusto. Oggi ad esempio il monitor curvo Samsung Odyssey G5 da 27″, risoluzione 2K e refresh rate di 144Hz e proposto in offerta su Amazon a 219,90 euro, spedizione compresa.

Si tratta però di un’offerta a tempo, dunque destinata a “sparire” nel giro di poche ore. Meglio sbrigarsi, quindi.

Il gaming alla massima fluidità e qualità con il monitor curvo Samsung Odyssey G5 27″

Il Samsung Odyssey G5 da 27 pollici è un’eccellente scelta gli appassionati di gaming che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e fluida. Con la sua curvatura 1000R, la risoluzione WQHD (2560×1440) e la frequenza di aggiornamento di 144Hz, questo monitor offre incredibile sensazione di immersione e una nitidezza di prim’ordine.

A proposito della curvatura 1000R, questa avvolge la tua vista, creando un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica. Sarà come essere dentro al gioco stesso.

La risoluzione WQHD (2560×1440) offre una qualità dell’immagine superiore rispetto al Full HD, con dettagli più precisi e colori più vivaci. Potrai godere di un’esperienza visiva mozzafiato, sia che tu stia giocando, guardando film o lavorando al computer. La frequenza di aggiornamento di 144Hz, invece, elimina il motion blur e garantisce un gameplay fluido e reattivo. Il massimo della fluidità è fondamentale per numerose tipologie di videogiochi, come gli sparatutto.

Per quanto riguarda invece il design, è più ispirato rispetto rispetto a quelli dei monitor tradizionali e il retro è leggermente più spesso per far spazio sia alla curvatura che alla dotazione di porte, tra cui HDMI e quella da 3,5mm per collegare le cuffie.