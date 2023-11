Samsung Odyssey G7 4K, il monitor da gaming in super sconto

Samsung, da sempre maestra nella realizzazione di monitor per computer desktop, oggi ci mette del suo e rende questo Black Friday di Amazon ancora più interessante.

Compare in sconto uno dei pezzi pregiati della linea Odyssey, più precisamente il G7. Questo dispositivo vanta caratteristiche tecniche al top della gamma e una risoluzione in 4K, per cui niente scherzi: siamo di fronte ad un capolavoro.

Amazon consente a tutti di acquistarlo con un ottimo sconto del 5%, che garantisce così un piccolo risparmio fino ad arrivare alla somma finale di 486 €.

Samsung Odyssey G7, il 4K sul miglior monitor di Amazon

Passando alle specifiche tecniche, abbiamo un display da ben 28″ di ampiezza con risoluzione in 4K UHD a 3840 × 2160 p. Il refresh rate tocca i 144 Hz, in modo da fornire un’ottima fluidità. Ci sono tutte le principali caratteristiche per le schede video di ogni computer, ma anche varie modalità come quella dedicata al gioco e quella utile per salvaguardare gli occhi dalla luce blu.

Sono presenti inoltre 2 entrate HDMI, 2 porte USB e una Display Port. C’è anche l’ingresso audio, è collegato al Wi-Fi e dispone di casse integrate.

Giungendo alle conclusioni, questo monitor è veramente straordinario, soprattutto per chi ama il gaming. Le sue caratteristiche lo portano ad essere uno dei migliori lavori eseguiti da Samsung, almeno all’interno della linea Odyssey.

Il suo prezzo oggi scende del 5% fino ad arrivare a soli 486 €, davvero un prezzo di favore per un pezzo pregiato di questo tipo. Acquistandolo ora, arriverà a casa vostra entro giovedì, con due anni di garanzia e con la possibilità di reso fino al 31 gennaio 2024.

