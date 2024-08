Samsung oltre gli smartphone: supporto minimo di 7 anni esteso anche alle smart TV

Uno dei motivi per cui gli aggiornamenti software sono sempre più essenziali è rappresentato di certo dalla volontà delle aziende di proteggere i propri dispositivi, tra cui computer, telefoni e tablet. Al momento due aziende stanno agendo in maniera molto attiva sotto questo aspetto e si tratta di Google e Samsung.

Sul piano mobile entrambe le aziende hanno infatti esteso il supporto per gli smartphone, tra i quali i modelli di punta ora offrono sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza. Qualcuno però sostiene che c’è una categoria caduta ormai nel dimenticatoio e che Samsung soprattutto, siccome è uno dei principali produttori, ora vorrebbe riportare in auge sotto l’aspetto degli aggiornamenti. Si tratta delle smart TV, quelle dotate del sistema operativo Tizen.

Samsung ora porta i sette anni minimi di aggiornamento anche sulle smart TV con Tizen

Nuovi report pubblicati sul web hanno riportato la notizia: Samsung ha annunciato che estenderà la sua politica di aggiornamento Android di sette anni ai suoi televisori con sistema operativo Tizen. Questo impegno del colosso sudcoreano include non solo correzioni di sicurezza, ma anche aggiornamenti software generali.

In questo modo Samsung supera dunque la rivale LG che proprio lo scorso anno si è impegnata ad aggiornare il sistema operativo per almeno quattro anni per tutti i modelli del 2024, nonché per alcuni modelli del 2023 e del 2022.

L’arrivo di questo nuovo aggiornamento della politica di Samsung sottintende dunque che non servirà cambiare smart TV ogni due anni per beneficiare di nuove funzioni e protezione.

Bisogna comunque chiarire un aspetto: Samsung chiarisce che questo impegno si applicherà alle TV AI. A conferma di ciò, ecco le parole del Presidente della Visual Display Business Division di Samsung Electronics:

“Con l’aggiornamento gratuito di sette anni di Tizen applicato alle TV AI, amplieremo il divario di quota di mercato con le aziende cinesi“.