Samsung: pronta una nuova gesture per guardare l'ora su uno smartphone Galaxy

Gli smartphone che appartengono al mondo Android godono di tantissime funzionalità utili. È questa la peculiarità del sistema operativo, soprattutto lato Samsung. Dalla pressione del pulsante di accensione fino al semplice tocco sullo schermo, ci sono ad esempio molti modi per controllare l’ora su uno smartphone Galaxy. A quanto pare però in casa Samsung stanno pensando ad una novità che potrebbe essere utile proprio per far comparire l’orario sul display.

Come notato da un informatore molto attivo sul web, il colosso sudcoreano starebbe lavorando a un aggiornamento per l’app Good Lock. Questo update introdurrà una funzione che il team di sviluppo chiama “Controlla l’ora con un tocco sul retro“.

Samsung, basterà un tocco sul back dello smartphone per far comparire l’ora

Gli sviluppatori sarebbero lavorando su RegiStar, un modulo per Good Lock che consente di assegnare funzioni ad un determinato gesto, più specificamente al doppio tocco sul retro del telefono. Gli utenti ad esempio possono acquisire uno screenshot toccando due volte la back cover del telefono. La funzionalità è praticamente equivalente al Quick Tap di uno smartphone Pixel. L’obiettivo adesso è inserire l’opportunità di poter controllare l’ora semplicemente toccando due volte il retro di uno smartphone Galaxy.

“Questa funzione ti aiuta a controllare l’ora toccando il retro del dispositivo anche in un ambiente in cui è difficile vedere lo schermo e mira a migliorare l’accessibilità.

In particolare, questa feature funziona anche “a schermo spento” a differenza delle altre azioni Back-Tap, quindi si prevede che sarà di grande aiuto per coloro che ne necessitano“.

Una funzione del genere torna molto utile soprattutto quando risulta difficile, in alcune situazioni, toccare lo schermo per farlo illuminare e controllare l’orario. Almeno per il momento non si sa quando la feature verrà ufficializzata, ma dovrebbe arrivare prima sui pieghevoli Galaxy Z in arrivo a luglio.