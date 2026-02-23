Samsung sceglie Perplexity per rivoluzionare l'AI di Galaxy S26

Samsung ha annunciato ufficialmente l’integrazione di Perplexity all’interno di Galaxy AI, in vista del lancio della serie Galaxy S26.

La notizia è arrivata il 22 febbraio 2026, a pochi giorni dall’evento Galaxy Unpacked 2026, e ridisegna il modo in cui gli utenti interagiranno con l’Intelligenza Artificiale sui dispositivi flagship del colosso sudcoreano.

Perché Samsung ha scelto Perplexity?

Il dato che ha spinto Samsung a muoversi in questa direzione è chiaro: quasi l’80% degli utenti utilizza già più di due agenti AI nella propria routine quotidiana. Una tendenza che Samsung ha deciso di assecondare — e strutturare — trasformando Galaxy AI in un vero e proprio orchestratore capace di coordinare diversi agenti in un’unica esperienza fluida.

Perplexity, il motore di ricerca conversazionale sviluppato da Perplexity AI Inc., è il primo grande partner di questa strategia. Non si tratta di una semplice aggiunta: l’integrazione è profonda e trasversale.

L’agente sarà presente in molte delle app native Samsung: Notes, Clock, Gallery, Calendar e Reminder. Si affiancherà a Bixby potenziandolo per ricerche web avanzate, e comparirà anche in alcune app di terze parti — anche se Samsung non ha ancora comunicato i nomi dei partner coinvolti.

Per attivarlo, basterà usare il comando vocale “Hey Plex!” oppure assegnare Perplexity al pulsante laterale del dispositivo per un accesso ancora più rapido. L’integrazione raggiungerà anche il browser Samsung, dove le capacità di ricerca di Perplexity gestiranno le query più complesse, mentre gli strumenti AI interni di Samsung continueranno a occuparsi delle funzioni di base.

Samsung ha chiarito che Bixby non verrà abbandonato. Al contrario, verrà arricchito dalla tecnologia Perplexity, diventando un assistente più completo, capace di gestire ricerche in tempo reale. Una dinamica simile a quella già vista tra ChatGPT e Apple Intelligence.

Won-Joon Choi, Presidente e COO dell’ufficio R&D per il Mobile eXperience Business di Samsung, ha sottolineato che l’obiettivo è offrire agli utenti più scelta e flessibilità, migliorando la qualità delle decisioni quotidiane.

Quando arriva e su quali dispositivi

La serie Galaxy S26, attesa nella prima metà del 2026 con One UI 8.5, beneficerà dell’integrazione su tutti i modelli flagship. Non è la prima collaborazione tra le due aziende: già nel 2025 Samsung aveva integrato Perplexity nei propri televisori, gettando le basi di una partnership destinata a crescere.

Il risultato pratico per chi userà un Galaxy S26? Passare da un agente AI all’altro per compiti specifici — organizzare note, controllare il calendario, fare ricerche complesse — diventerà un’operazione naturale, senza interruzioni. E con Perplexity a gestire le interazioni conversazionali, il salto di qualità rispetto all’attuale esperienza con Bixby dovrebbe essere evidente.