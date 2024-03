Il Samsung Smart Monitor M8 è un prodotto davvero unico. Non solo è un monitor da 32″ con risoluzione 4K con altoparlanti integrati, ma è anche un vero è proprio smart TV che sfrutta il sistema operativo Tizen per consentire all’utente di accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Apple TV+. E c’è anche la piattaforma Gaming Hub!

Oggi questo capolavoro hi-tech è scontato del 42% e costa quindi solo 408 euro, spedizione compresa. Venduto e spedito da Amazon, restano pochissime unità. E non è una sorpresa, vista l’ottima offerta.

Il Samsung Smart Monitor M8 4K è un concentrato di tecnologia: all’occorrenza diventa uno smart TV con app per lo streaming

Il Samsung Smart Monitor M8 è un prodotto innovativo che sfida le convenzioni, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice monitoraggio. Con un design elegante e colorato (rosa in questo caso) si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che lavorativo.

Lo schermo da 32 pollici vanta una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) che offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia HDR10+ assicura colori vividi e realistici, con neri profondi e bianchi brillanti. La luminosità di 400 nits lo rende ideale per qualsiasi ambiente, anche in stanze molto luminose.

Il sistema operativo, come già anticipato, è Tizen e consente l’utilizzo di tantissime applicazione per l’intrattenimento, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, RaiPlay, Apple TV+ e Disney+. Puoi accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti senza bisogno di collegare un dispositivo esterno. Inoltre, è possibile navigare sul web, controllare la posta elettronica e utilizzare le app di produttività come Microsoft Office 365.

In termini di funzionalità, c’è il Multi View che consente di visualizzare due schermi contemporaneamente, in modo da poter lavorare su più progetti contemporaneamente. La funzione Tap View permette invece di connettere il tuo smartphone al monitor con un semplice tocco, per trasferire foto, video e altri contenuti.

E se la tua casa è un smart, questo monitor può essere utilizzato come un vero hub di controllo. Puoi gestire i tuoi dispositivi IoT compatibili con SmartThings direttamente dal monitor.

Per quanto riguarda la connettività, lo Smart Monitor M8 è dotato di una porta HDMI 2.1, una porta USB-C, una porta USB-A e una porta Wi-Fi.