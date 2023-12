Samsung smart TV Neo QLED 4K da 55", il super prezzo di eBay (-265€)

Ce ne sono davvero molte di TV che possono essere appetibili per gli utenti che ne stanno cercando una. Del resto il periodo natalizio è il momento esatto per acquistare un dispositivo del genere, magari da mettere in soggiorno e per passare le feste con amici e parenti guardando dei bei film. Samsung è l’azienda principale in questo momento per quanto concerne gli sconti e lo sta dimostrando su varie piattaforme.

Oggi infatti si parla della grande offerta presente su eBay, sito e-commerce che svolge la funzione di rivale di Amazon e che presenta un’ottima opportunità. La smart TV Neo QLED di Samsung da 55″ di ampiezza è disponibile in sconto, con tutta la sua bellezza e precisione.

Grazie al 17% in meno sarà possibile portare a casa questo prodotto con 265 € di sconto rispetto al solito. Il prezzo finale sarà di 1324,77 € con la spedizione che avverrà in un massimo di quattro giorni.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K è in promo, le specifiche

Questa smart TV di Samsung detiene ottime specifiche, tra cui un pannello da 55″ con risoluzione in 4K e con certificazione HDR10+. Oltre a questo gode di un tipo di retro illuminazione LED molto particolare, ovvero quello di tipo Mini-LED, utile per una maggiore precisione per una maggiore luminosità dei dettagli.

Ricordiamo che gran parte del lavoro viene fatta dalla tecnologia Quantum Matrix Technology, perfetta per rendere le immagini super nitide.

Dopo aver visto numerose offerte di questo genere, siamo probabilmente di fronte ad una delle migliori. Trovare questa qualità marchiata Samsung è davvero difficile ad un prezzo del genere ed è per questo che in molti potrebbero approfittarne senza pensarci.

Secondo quanto riportato infatti il prezzo, che scende dal 17% proprio oggi, equivale a soli 1324,77 €. La spedizione sarà a casa vostra al massimo entro il prossimo lunedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.