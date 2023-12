Sei alla ricerca di un SSD portatile affidabile, sicuro e capiente? In questo mercato, un punto di riferimento è certamente Samsung, che con il suo T7 Shield ha conquistato tantissimi utenti che ormai non possono più fare a meno di questa unità rugged super resistente. La configurazione da 1TB oggi è acquistabile su Amazon ad un ottimo prezzo: solo 87,99 euro (-48%), spedizione compresa.

Samsung T7 Shield: l’SSD portatile da 1TB è scontato del 48% su Amazon

Il T7 Shield di Samsung è un SSD portatile ad alta velocità con un design robusto e durevole. Come noterai dando un’occhiata alle immagini in questo articolo, l’accessorio vanta una protezione aggiuntiva che rende l’acqua e la polvere inoffensivi. A conferma di ciò, c’è la certificazione IP65.

Questo SSD portatile è 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni grazie all’USB 3.2 Gen. 2 e ad una velocità di lettura/scrittura fino a 1050 MB/s e 1000 MB/s rispettivamente. Praticamente, un fulmine.

La scocca in gomma è resistente agli urti, quindi l’SSD portatile di Samsung è più che resistente. Le cadute (fino ad una altezza di tre metri) sono come il solletico. Portalo con te ovunque, non dovrai mai preoccuparti: danneggiarlo è un’impresa.

All’interno della confezione trovi un cavo da USB-C a USB-C e uno da USB-C a USB-A, così potrai usarlo con smartphone, tablet, computer, notebook e anche smart TV senza preoccuparti della compatibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.