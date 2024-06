C’è una brutta notizia per tutti coloro che hanno al polso uno smartwatch Samsung con sistema operativo Tizen. Il colosso sudcoreano è passato a Wear OS di Google ormai diversi anni fa, e con ottimi risultati, quindi la decisione di staccare la spina al suo OS proprietario non è poi una grande sorpresa.

Tizen è un software (parliamo al presente perché è “ancora tra noi”) che ha permesso a Samsung di conquistare una buona fetta del mercato degli indossabili in un momento in cui la strada del sopracitato Wear OS sembrava in salita. Aggiornamento dopo aggiornamento, però, Google ha aggiustato il tiro e ha stretto una partnership con Samsung per la realizzazione di un sistema operativo ibrido con una interfaccia personalizzata.

Dopo il debutto di Wear OS powered by Samsung, le due società non sono più tornate indietro e Tizen è finito ufficialmente nel dimenticatoio. A tal proposito, come segnalato da un utente su Reddit, il gigante tech sta informando gli utenti circa la decisione di interrompere il supporto proprio di Tizen entro la fine del 2025.

In conformità con la operating policy interna, desideriamo informarti che stiamo terminando il servizio di contenuti relativo a Tizen Watch. […] A partire dal 30 settembre 2025, non sarai più in grado di scaricare contenuti relativi a Tizen Watch.

Nella notifica si legge anche che “gli articoli acquistati tramite il Galaxy Store verranno interrotti” e questo significa che i quadranti per Galaxy Watch3 e modelli precedenti non saranno più disponibili per il download. Ovviamente, precisa Samsung, tutti i contenuti scaricati e presenti sul dispositivo non verranno cancellati e potranno quindi essere utilizzati anche una volta terminato il servizio di supporto.

Come già anticipato, questa decisione non sorprende. Da anni Samsung non lancia sul mercato uno smartwatch con Tizen OS, un sistema operativo che – a quanto pare – ha fatto il suo tempo.