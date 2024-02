San Valentino: scopri l'amore per una nuova lingua con gli sconti Mondly

La Festa degli innamorati è prossima. Perché non vi fate un regalo di coppia particolare, tipo imparare una nuova lingua insieme? Oltre a essere romantico, dà a entrambi la possibilità di accrescere la propria cultura generale.

Con chi iniziare a farlo? Mondly, app pluripremiata che è stata scelta da più di 110 milioni di utenti in tutto il mondo.

L’offerta imperdibile di Mondly per San Valentino

In occasione di San Valentino, Mondly lancia un’offerta davvero unico: piano a vita con ben 41 lingue a soli 89,99 euro, anziché 1.999,99 euro. Si tratta di uno sconto del 96%, che nessun’altra piattaforma o app di apprendimento offre.

Definire Mondly, però, una semplice app è riduttivo, perché è un viaggio vero e proprio verso l’apprendimento completo di una lingua. D’altronde, Facebook l’ha definita “App dell’anno”, mentre Apple “Migliore nuova App”.

Ciò che la distingue da tutte le altre è l’innovativo metodo di insegnamento, che nasce da una combinazione tra conversazioni reali, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. L’obiettivo è far parlare te e il tuo partner come madrelingua.

Se avete un figlio, potete avviarlo a una nuova lingua con Mondly Kids, con corsi pensati a misura di minori. Per il resto, ci sono funzionalità come Mondly AR, test di progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora.

Gli insegnanti certificati sono tutti madrelingua, quindi sarà per te ancora più facile arrivare al loro stesso livello di linguaggio, accento compreso.

Quindi, se vuoi festeggiare San Valentino in modo diverso dal solito, clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano a vita di Mondly scontato del 96%: non te ne pentirai!

