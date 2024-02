Sbarazzati dei buffering con Atlas VPN: costo 1,54€/mese

La privacy è importante quando navighi online, ma non è l’unico aspetto da considerare. Se vuoi velocità senza buffering, divertimento e convenienza, ti serve una VPN come Atlas VPN.

Parliamo di un servizio che ti permette di connetterti a una rete virtuale privata, nascondendo il tuo indirizzo IP e criptando il tuo traffico web.

In questo modo, puoi accedere a siti web e contenuti bloccati o censurati, evitare di essere tracciato o spiato, e proteggere i tuoi dati personali.

Con Atlas VPN, niente più buffering durante lo streaming

Atlas VPN ti offre molto di più di una semplice protezione: puoi guardare video e streaming senza interruzioni, grazie a server ottimizzati per la visione di contenuti video e a una larghezza di banda illimitata.

Puoi così sbarazzarti dei buffering e goderti i tuoi film e le tue serie preferite su Netflix, Disney+, Hulu e altri servizi.

Atlas VPN ti protegge anche da malware e violazioni, avvisandoti se il tuo indirizzo email o le tue password sono state esposte online e impedendoti di entrare in siti web infetti o pericolosi.

Atlas VPN ti dà anche la possibilità di cambiare facilmente la tua posizione virtuale, scegliendo tra più di 1000 server situati in diversi paesi.

In questo modo, puoi accedere a contenuti e servizi che altrimenti non sarebbero disponibili nella tua area geografica, come Spotify, BBC iPlayer, HBO Max e molti altri.

Supporta anche la condivisione P2P, che ti consente di scambiare file con altri utenti in modo anonimo e sicuro, senza limitare la tua velocità di download o upload.

Il software è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Puoi installarlo su tutti i tuoi dispositivi e usare la VPN contemporaneamente su un massimo di 10 dispositivi con un solo account.

Atlas VPN ti offre anche la possibilità di provare la sua versione Premium gratuitamente per 7 giorni. Se non sei soddisfatto, puoi chiedere un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

In più, se sottoscrivi il piano biennale, ottieni un’offerta imperdibile: solo 1,54 euro al mese, con uno sconto dell’86% e 6 mesi gratis in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.