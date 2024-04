Scatta FOTO mostruose con il Motorola Moto Edge 30, il prezzo è FOLLE

Motorola è uno dei principali produttori e Amazon questo lo sa bene, siccome uno degli smartphone più venduti nella sua categoria “Elettronica” è proprio il Moto Edge 30. Questo straordinario dispositivo mobile dotato di tre fotocamere e di un display ad alte prestazioni, è perfetto per svariate esigenze.

Chi vuole prestazioni ottimali può tranquillamente affidarsi al Moto Edge 30 di Motorola che peraltro offre anche una tripla fotocamera. Dotato di un bel design e di una grande autonomia, oggi questo smartphone vede il suo prezzo crollare ulteriormente: c’è uno sconto del 4%. Il prezzo finale equivale a soli 176,99 €.

Questo Motorola è il più acquistato su Amazon

Il display da 6,5″ di tipo OLED in full HD+ ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, caratteristiche spesso in dotazione ai top di gamma che costano anche otto volte in più. Il Motorola Moto Edge 30 mostra anche una tripla fotocamera da 50 MP e il 5G, grazie anche al processore Snapdragon 778G+. La batteria è da 4020 mAh.

Non si può non tener conto dei punti di forza di questo smartphone, che strizza l’occhio a diversi top di gamma. Il Motorola Moto Edge 30 è dotato di una delle migliori fotocamere in assoluto ma anche di un display che farebbe invidia a prodotti che ad oggi costano anche tre volte in più. Gli utenti che hanno acquistato riferiscono di un’eccezionale rapidità di utilizzo ma soprattutto di un’estrema maneggevolezza dovuta alla sua ergonomia. Nota di merito anche per l’autonomia, favorita dalla batteria e dalla sua ricarica rapida.

Grazie allo sconto del 4% che oggi Amazon applica, il prezzo di questo Motorola arriva a soli 176,99 € con spedizione in quattro giorni e con garanzia di due anni.