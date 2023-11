SCONTISSIMO Amazon, due Echo Show 5 e lampadina Philips in promo

Il periodo dei grandi sconti si sta avvicinando ma a quanto pare chi cercava qualcosa per rendere la propria casa smart lo può già trovare oggi su Amazon. Ancora in offerta per 6 giorni c’è il bundle che comprende due dispositivi Echo Show 5 di 3a generazione e una lampadina smart Philips Hue White.

Il sito e-commerce mette tutto all’interno dello stesso pacchetto per un prezzo ridotto molto vantaggioso. Chiunque infatti volesse dare alla propria casa una parvenza “smart” potrà rifarsi ad un acquisto del genere, disponibile oggi con il 15% di sconto. Il prezzo finale per tutti e tre i prodotti insieme sarà infatti di soli 114,98 €.

Echo Show 5 di 3a generazione, le sue specifiche

Partendo dalla lampadina di Philips, in molti già la conoscono. La Hue White è infatti la dimostrazione di cosa significhi avere in casa una lampadina smart. Questa, mediante l’applicazione ufficiale, può essere collegata rapidamente al Wi-Fi concedendo agli utenti la possibilità di accenderla e spegnerla da qualsiasi posto regolando anche la sua intensità.

Il modo perfetto per fare tutto ciò è anche tramite il celebre assistente vocale Alexa, disponibile con i due Echo Show 5 di 3a generazione presenti nel bundle. Questi, dotati di uno schermo touch screen abbastanza grande da permettere svariate operazioni, hanno un altoparlante dalle grandi performance e una fotocamera integrata per le videochiamate con chi dispone di questi dispositivi o dell’applicazione ufficiale Amazon Alexa.

Siamo oggi al cospetto di un vero e proprio kit di base per la propria casa intelligente. I due Echo Show 5 in genere costano molto di più e, se contiamo che c’è anche una lampadina a corredo, non si può fare altro che valutarne l’acquisto. Il prezzo oggi scende a 114,98 € grazie al 15% di sconto attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.