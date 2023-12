Sconto del 17% sul Google Pixel Watch 2, il super REGALO di Amazon

Oggi uno dei più grandi sconti visibili su Amazon riguarda uno smartwatch tra i migliori in assoluto. Google con il suo Pixel Watch 2 ha fatto un ottimo lavoro e le caratteristiche tecniche, insieme anche al feedback degli utenti che ne sono già venuti in possesso, lo dimostrano in pieno.

Non manca veramente nulla a questo dispositivo, in grado di tenere traccia di tutte le attività vitali ma anche di chiamate e notifiche in arrivo. il lavoro è stato fatto all’insegna della sicurezza sicurezza e della comodità, oltre che del grande design. Il Pixel Watch di Google infatti mostra una cassa ben rifinita e un cinturino molto comodo.

Google Pixel Watch 2, le specifiche tecniche

Il Google Pixel Watch 2 è dotato di un grande display e di una cassa in alluminio davvero molto bella da vedere.

Grazie all’innovativo sensore e all’intelligenza artificiale sviluppata da Google, sarà Fitbit ad offrire il monitoraggio avanzato delle attività vitali, tra cui il battito cardiaco, con dati precisi in ambito fitness e benessere. L’orologio è inoltre in grado di identificare potenziali segnali di stress, consentendo interventi tempestivi per migliorare il tuo stato di benessere.

Il sensore integrato rileva variazioni della temperatura che potrebbero essere correlate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di salute generale. L’app ECG consente inoltre di valutare il ritmo cardiaco, mentre le notifiche di ritmo cardiaco irregolare nell’app Fitbit garantiscono un continuo aggiornamento sulla salute cardiaca.

Google ha pensato anche alla funzione di rilevamento cadute che consente di contattare automaticamente i servizi di emergenza se non si dovesse rispondere dopo l’incidente avvenuto.

