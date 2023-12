Ancora non hai la friggitrice ad aria? Abbiamo scovato per te un elettrodomestico fantastico ad un prezzo scontatissimo. Inizia a cucinare in modo facile, veloce e sano per tutta la famiglia piatti super gustosi ma anche molto leggeri. Acquista ora su Amazon la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe con lo sconto del 55%, praticamente la paghi meno della metà del suo attuale costo di mercato!

Dal costo di 200 euro tu adesso la paghi solamente 89,98 euro, in pratica è più quello che risparmi che quello che spendi!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe: l’elettrodomestico di cui hai bisogno in cucina!

La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni (ha una capienza di 4,2 litri).

Si tratta di un elettrodomestico multifunzione quindi goditi una frittura sana con le sue 4 possibilità di cottura: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Scegli la ricetta che preferisci, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti arrosto.

Sfrutta le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Il design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) è caratterizzato da una capacità XL che ti permette di preparare tutti i piatti che vuoi per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola.

Il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe ti consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta

Prendila ora su Amazon con lo sconto del 55%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.