Sconto di 212 EURO sull'iPhone 15 PRO da 1TB in titanio su Amazon

Chi sognava un iPhone può rendere oggi tutto realtà grazie alle offerte di primavera di Amazon. Lo smartphone top di gamma per antonomasia è disponibile nella versione migliore e con un’offerta di gran livello. Il nuovo iPhone 15 Pro nel taglio di memoria da 1 TB costa ben 212 € in meno rispetto al listino.

Contraddistinto da un sistema a tripla fotocamera tra i migliori di sempre e dal suo telaio in titanio, lo smartphone è oggi il leader assoluto su Amazon. Questa offerta, che presumibilmente durerà ancora per poco tempo, permette a tutti di farci un pensierino.

Nella splendida colorazione titanio nero, l’iPhone 15 Pro oggi costa 1657 €, un prezzo alto ma allo stesso tempo ridotto di oltre 200 €. Da considerare poi che sono compresi due anni di garanzia e che la spedizione arriva a casa in un massimo di due giorni.

L’iPhone più capiente e potente al mondo costa meno solo su Amazon

Con un display da 6,1″ Super Retina XDR ProMotion, l’iPhone 15 Pro è la massima espressione di qualità. A contribuire ci pensano le fotocamere, ben tre, con la principale da 48 MP in grado di realizzare video in 4K a 60 fps. La batteria garantisce veri e propri record in termini di autonomia in collaborazione con il processore, un A17 Pro che si occupa di velocizzare il sistema e di renderlo efficiente.

Il design in titanio offre inoltre un livello di resistenza ad urti e graffi nettamente superiore rispetto alla concorrenza.

Avere un iPhone significa poter godere di tanti vantaggi in più rispetto a chi possiede un altro smartphone. Innanzitutto la potenza hardware è ineguagliabile, in secondo luogo c’è un comparto multimediale fatto di componenti scelti appositamente per fornire l’eccellenza. Le fotocamere garantiscono foto e video da primo della classe. L’iPhone 15 Pro inoltre ha una batteria che non lascia perplessità durando abbondantemente tutta la giornata.

Il prezzo di 1657 € arrivato con le offerte di primavera garantisce al pubblico un risparmio di oltre 200 €. Basta attendere due giorni per riceverlo a casa e con due anni di garanzia. Chi vuole dilazionare il pagamento, può optare per le 5 rate mensili senza busta paga e senza interessi.