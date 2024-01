Sconto esclusivo del 30% sull'Oppo A79 5G, compralo subito

Perché fiondarsi per forza su un top di gamma quando si può risparmiare ed avere ugualmente delle caratteristiche tecniche importanti? L’Oppo A79 5G risponde tranquillamente all’identikit dello smartphone perfetto, soprattutto per via del suo display molto ampio, ma anche per il comparto multimediale.

Non serve infatti spendere centinaia di euro ad un utente medio, siccome la navigazione tra i social, le telefonate, la grande autonomia e la possibilità di scattare grandi foto c’è anche con questo dispositivo. L’Oppo A79 5G consente inoltre di risparmiare anche rispetto al suo solito prezzo di vendita, siccome oggi è in sconto del 29% su Amazon. Basteranno infatti solo 249,99 € per portarlo a casa, peraltro con due anni di garanzia e con la spedizione che sarà a casa vostra al massimo entro il 6 gennaio.

L’Oppo A79 5G su Amazon in sconto, ha una specifiche ottime

L’Oppo A79 5G ha un display da 6,72″ con risoluzione in full HD+, davvero perfetto per ogni tipo di utilizzo. Oltre a questa caratteristica principale, ecco una doppia fotocamera da 50 + 2 MP, una batteria da 5000 mAh e una memoria RAM da 8 GB con memoria interna da 256 GB.

Non bisogna stare ancora qui a capire quali sono le caratteristiche tecniche, visto che una panoramica è stata già fatta. L’Oppo A79 5G va preso al volo grazie al prezzo, frutto di un’offerta a tempo lanciata da Amazon proprio durante le ultime ore. Uno smartphone con display così ampio, con una batteria così grande e soprattutto che porta in regalo un supporto per l’auto, non potrebbe che essere ben accetto per la maggior parte degli utenti.

Il suo prezzo di vendita che oggi scende del 29%, si ferma a 249,99 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.