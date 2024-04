Sconto immediato di 150€ sul Lenovo IdeaPad 3 Slim con Ryzen 5

Il Lenovo IdeaPad 3 Slim con display da 15,6 pollici e processore AMD Ryzen 5 è un laptop Windows che assicura ottime prestazioni nelle operazioni di base e che regala soddisfazioni anche quando viene messo alla prova con software più intesi. Oggi lo puoi acquistare in offerta a 499 euro grazie allo sconto immediato del 23%.

Offerta imperdibile per chi cerca un notebook Windows con un ottimo rapporto qualità-prezzo: il Lenovo IdeaPad 3 Slim è scontato di 150 euro

Il display Full HD da 15,6 pollici del laptop di Lenovo offre una buona luminosità e colori vividi, con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Le cornici sottili massimizzano l’area visiva, offrendo un’esperienza immersiva durante la visione di film o la navigazione web. La tecnologia antiriflesso lo rende utilizzabile anche in ambienti luminosi.

Il cuore pulsante dell’IdeaPad 3 Slim è il processore AMD Ryzen 5 7520U, con 8 thread e una frequenza di clock fino a 4,3 GHz. Questo processore offre prestazioni eccellenti per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di software di produttività e lo streaming multimediale. La scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics consente di giocare a titoli leggeri e di gestire editing di foto e video di base. Il laptop è dotato di 8GB di RAM DDR4, sufficienti per la maggior parte delle attività. L’archiviazione è affidata a un SSD PCIe NVMe da 512 GB, che garantisce velocità di avvio e caricamento rapidissime.

L’IdeaPad 3 Slim offre un’autonomia di tutto rispetto, con una batteria da 57Wh che consente fino a 8 ore di utilizzo con una singola carica. La ricarica rapida consente di recuperare il 50% della carica in soli 30 minuti.

Oltre alla tastiera con pad numerico e tasti funzione e all’ampio trackpad, il laptop è dotato di due altoparlanti stereo che offrono un suono chiaro e sufficientemente potente. La webcam integrata è HD ed è adatta per videochiamate e lezioni online.

In termini di connettività, infine troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per una connessione internet veloce e stabile. Sono presenti anche due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 2.0, una porta HDMI e un lettore di schede SD.