Scopa elettrica Rowenta senza fili al 36%, il prezzo è fenomenale

Basta affidarsi ai prodotti giusti per poter pulire casa in maniera rapida ed efficiente. Tra questi si nasconde una scopa elettrica molto potente, ovvero la Rowenta X-PERT 6.60, un aspirapolvere con un kit di riduzioni da montare davanti per arrivare in ogni punto.

Oggi Amazon garantisce il suo acquisto con il 36% di sconto per un totale di soli 149,99 €. La spedizione sarà a casa vostra entro lunedì.

La scopa elettrica senza fili di Rowenta e le sue specifiche

Con un’autonomia da 45 minuti e con la possibilità di portarla avanti e indietro dunque senza fili, la Rowenta X-PERT 6.60 risulta disponibile oggi su Amazon. La sua potenza da 100 W consente di avere tre velocità diverse. Il design è molto leggero e grazie al suo sistema basato su spazzola motorizzata con rullo rimovibile, permette la pulizia dell’intero ambiente con semplicità.

Prodotti di questo genere sono dunque molto interessanti sia per la loro autonomia che per tutte le altre caratteristiche, che rendono giustizia ad un grande brand. Contestualmente a tutti gli altri accessori con cui arriva, l’aspirapolvere è una delle migliori in circolazione al momento.

Quando si dice che il marchio è una garanzia, non si mente di certo. Rowenta è una delle aziende che nel mondo degli elettrodomestici svolge la funzione di leader e lo dimostra con questa aspirapolvere senza fili. La scopa elettrica in questione garantisce una pulizia perfetta dell’ambiente, riuscendo ad arrivare in ogni angolo senza troppi problemi come è stato descritto poco più in alto. Avere poi un prodotto di livello in grado di esercitare le sue funzioni con un’ottima autonomia, diventa davvero comodo.

Grazie ad Amazon oggi questa scopa gode del 36% di sconto per un totale di 149,99 €. Arriverà a casa vostra entro la settimana prossima e con i soliti due anni di garanzia.

