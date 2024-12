Scopri come fare per iniziare il nuovo anno parlando una nuova lingua

La fine di un anno e l’inizio di quello successivo è il momento dei bilanci e dei buoni propositi. Uno di quelli su cui puntare maggiormente è il miglioramento delle proprie competenze linguistiche. Imparare una lingua straniera è una scelta vincente e utile sotto tanti punti di vista. Innanzitutto personale permettendo di confrontarsi con un’altra cultura, così come di leggere e ascoltare contenuti in lingua originale. È poi un investimento per la propria carriera potendo ambire a posizioni più elevate e meglio retribuite. Senza sottovalutare la dimensione sociale con la possibilità di viaggiare senza limiti potendo comunicare direttamente con le persone del posto. Tutto questo è possibile facilmente con Mondly che ha previsto una promozione esclusiva.

Il metodo Mondly in offerta esclusiva per imparare velocemente una nuova lingua

L’offerta di Mondly è estremamente interessante per tre motivi: il prezzo, il numero di lingue che permette di imparare e il metodo. Dal punto di vista economico con soli 129,99€ da pagare una sola volta (l’abbonamento assicura un accesso a vita) si ha accesso a tutto il pacchetto di corsi di lingua Mondly.

Con questo abbonamento a vita si possono imparare Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Giapponese, Coreano, Cinese, Turco, Arabo, Persiano, Ebraico, Portoghese, Catalano, Latino, Olandese, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Lettone, Lituano, Greco, Rumeno, Afrikaans, Croato, Polacco, Bulgaro, Ceco, Slovacco, Ungherese, Ucraino, Vietnamita, Hindi, Bengalese, Indonesiano, Tagalog e Thailandese.

Il tutto in maniera veloce, semplice e divertente. Il segreto del metodo Mondly è da individuare nell’approccio che unisce tecnologie all’avanguardia alle moderne scoperte della scienza neurale che rende l’apprendimento di una nuova lingua più naturale. L’approccio di Mondly prevede l’apprendimento delle frasi di uso comune, l’ascolto di docenti madrelingua e la possibilità di sfruttare il chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata capaci fin da subito di permettere di familiarizzare con la nuova lingua. E ritrovarsi a comprenderla e a parlarla in pochissimo tempo.

L’offerta di Mondly con lo sconto del 95% sul suo pacchetto di 41 lingue a vita è il regalo perfetto da fare e farsi per iniziare al meglio il nuovo anno.