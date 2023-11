Scopri i vantaggi di 1Password Teams con una prova gratuita di 14 giorni

Il servizio 1Password Teams consente di sperimentare la sua efficacia gratuitamente per un periodo di 14 giorni, assicurando un livello di sicurezza impeccabile per gruppi composti da un massimo di 10 membri, il tutto a un costo mensile fisso di 19,95 dollari.

Questo password manager presenta diverse caratteristiche vantaggiose, che vanno dall’archiviazione delle password alla generazione casuale di nuove chiavi d’accesso.

1Password: lo strumento indispensabile per proteggere le tue password

1Password semplifica la creazione e l’uso di password robuste e uniche. Con questa piattaforma, puoi garantire la sicurezza di tutti i tuoi account e accedere a qualsiasi app o servizio con un singolo clic, semplificando tanto la gestione delle credenziali.

Oltre a ciò, 1Password consente di condividere in modo sicuro tutte le informazioni necessarie per collaborare in modo efficace.

Puoi concedere ai tuoi dipendenti l’accesso a documenti, login, carte di credito e altro ancora, direttamente sui loro dispositivi.

L’implementazione veloce, la gestione facile e l’integrazione fluida con il flusso di lavoro del tuo team rendono 1Password una soluzione affidabile che garantisce totale sicurezza, un vantaggio notevole per la produttività aziendale.

Gli strumenti offerti sono potenti, ma allo stesso tempo intuitivi. Un esempio è la capacità di 1Password di verificare se gli indirizzi e-mail aziendali o le credenziali sono stati compromessi, emettendo immediati avvisi in caso di problematiche.

Attualmente, 1Password è la scelta di oltre 100.000 aziende, il che sottolinea la sua affidabilità e la fiducia depositata in essa da un vasto numero di imprese.

Molte aziende, alla ricerca di una soluzione sicura ed efficiente per la gestione delle password del team, hanno optato per 1Password, riconoscendo la sua efficacia.

Per comprendere appieno i vantaggi di un’esperienza di sicurezza avanzata e di strumenti di gestione intuitivi, è possibile provare gratuitamente “1Password Teams” per 14 giorni.

