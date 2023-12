Scopri ManyCam: la soluzione definitiva per il live streaming

Il live streaming ha rivoluzionato la comunicazione online, e per coloro che cercano un software affidabile e versatile, ManyCam si presenta come la soluzione definitiva.

Con oltre 100 milioni di download, questo software per il live streaming ha guadagnato una solida reputazione per la sua facilità d’uso e la capacità di trasmettere video professionali in diretta su diverse piattaforme.

Le funzionalità avanzate di ManyCam

ManyCam offre la possibilità di connettersi a diverse app per videoconferenze come Zoom, Webex, Microsoft Teams, Skype e Google Meet. Questa flessibilità consente agli utenti di raggiungere il proprio pubblico su diverse piattaforme senza complicazioni.

Tra le caratteristiche salienti di ManyCam si evidenzia il commutatore multimediale tra scene e fonti diverse, la gestione simultanea di più livelli con supporto alla modalità picture-in-picture, il multicast su piattaforme come Facebook, YouTube, Twitch, la configurazione di vari angoli di ripresa tramite dispositivi mobili e altri servizi RTMP. La registrazione della finestra live principale è resa semplice con un click del mouse.

ManyCam offre una webcam virtuale con opzioni di sfocatura, sostituzione o rimozione dello sfondo tramite IA. I layer ridimensionabili con angoli arrotondati e layout preimpostati aggiungono un tocco di professionalità alle trasmissioni.

Con l’aggiornamento alla versione 8 è stato introdotta un’interfaccia utente che supporta il tema scuro. Il software è disponibile in diverse edizioni, come Standard, Studio e Premium per utenti privati, e Enterprise per aziende.

ManyCam offre funzionalità premium come l’assenza totale di watermark, una lavagna virtuale per appunti e annotazioni, e supporto fino al formato 4K per una qualità di trasmissione superiore.

Il prezzo di una licenza ManyCam è di 54,97 euro (IVA inclusa), con opzioni di pagamento sicuro tramite carte di credito, PayPal, bonifico bancario o UnionPay. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di ManyCam tramite il link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.