Scopri ogni movimento in casa con la telecamera D-LINK a metà prezzo

Per stare tranquilli quando non si è in casa, bisogna acquistare una telecamera di sorveglianza di buon livello. Oggi su Amazon, ad un prezzo tutt’altro che proibitivo, c’è la D-Link DCS-8300.

Con uno sconto del 53%, sarà possibile portarla a casa per un prezzo di soli 19,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

D-Link DCS-8300, la telecamera perfetta per tenere sotto controllo la casa

A disposizione degli utenti, dopo aver effettuato un acquisto così poco dispendioso, ci sarà un comparto di funzionalità davvero molto ampio. La telecamera di D-Link consentirà a tutti di avere il pieno controllo sull’ambiente ambiente domestico, peraltro con un altissima definizione.

La videocamera infatti registra immagini in full HD e tramite la connessione Wi-Fi, così da garantire il controllo tramite l’applicazione ufficiale. Non importa dove vi troverete: potrete sempre dare un’occhiata all’angolo della casa in cui avete posizionato la telecamera.

Qualora dovesse esserci un qualsiasi movimento poi, il sensore provvederà a registrarlo in tempo reale e a inviare una notifica al proprietario. Si potranno udire anche tutti i suoni, grazie all’audio bidirezionale che consente anche di trasmettere direttamente tramite il microfono del proprio smartphone per una riproduzione mediante l’altoparlante posizionato dietro alla videocamera.

Queste specifiche tecniche consentono di avere a disposizione un prodotto di ottima scelta sebbene costi molto poco. La telecamera Wi-Fi di D-Link è una delle migliori nel suo ambito e sono davvero migliaia le persone che su Amazon hanno provveduto ad acquistarla. Vantando una grande risoluzione e soprattutto un bel design, diventa sempre più appetibile grazie al nuovo prezzo di vendita disponibile.

Oggi sul famoso sito e-commerce c’è uno sconto del 53% che consente a tutti di portarla a casa con 19,99 €. I tempi di attesa sono di un giorno o al massimo due.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.