Se avete un Mac, ecco la tastiera Logitech migliore: è in sconto del 15%

Lo sconto di oggi su Amazon è davvero interessante: la tastiera Logitech K380 per Mac è in promozione. Gli utenti che hanno un computer di Apple, inteso come iMac o MacBook, possono fare un vero e proprio affare, siccome si tratta di uno dei prodotti migliori per la digitazione.

Non manca davvero nulla a questa tastiera, a partire dall’estetica, davvero singolare ed unica nel suo genere, fino ad arrivare alla durata della batteria e al comfort in fase di scrittura.

Grazie all’offerta a tempo che Amazon mette a disposizione del suo pubblico, il costo finale scenderà del 15% fermandosi a 35,99 €. La spedizione sarà a casa vostra entro un giorno lavorativo e il prodotto avrà due anni di garanzia.

La tastiera Logitech in sconto su Amazon al 15%, le specifiche

Davvero bella esteticamente, siccome è fatta con tasti circolari, questa tastiera Logitech K380 per Mac ha tutti i tasti dedicati di un MacBook. È adatta anche per chi vuole utilizzarla con un iPad e inoltre gode di una durata della batteria di 2 anni.

Di fronte alla qualità, difficilmente si riesce a tenere a freno il portafogli ed è per questo che gli utenti in possesso di un dispositivo Apple potrebbero questa volta decidere di comprare questo prodotto. La tastiera Logitech K380 dedicata appunto ad iMac, MacBook e iPad, arriva oggi in sconto su Amazon con un’offerta a tempo del 15%. Questo contribuisce dunque ad abbassare il prezzo, facendolo arrivare a soli 35,99 €.

Ricordiamo che ordinandolo oggi, il prodotto arriverà a casa già domani e con i suoi due anni di garanzia come al solito.

