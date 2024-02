Se vuoi la smart TV perfetta, ecco la 4K di LG da 43" a prezzo STRACCIATO

A disposizione di tutti su Amazon ecco smart TV strepitosa prodotta da LG. La NanoCell da 43″ con risoluzione 4K è bella, potente e soprattutto conveniente.

Con uno sconto del 18%, oggi finisce a casa dei fortunati che riescono ad acquistarla per soli 329 € con due anni di garanzia.

La LG NanoCell è una smart TV impeccabile: ha Alexa e il nuovo processore

Il primo aspetto che sicuramente gli utenti notano, è la bellezza disarmante di questa smart TV. LG non ha sbagliato veramente nulla, con uno schermo di qualità, ampio e soprattutto quasi completamente sprovvisto di bordi. Ciò garantisce un angolo di visione importante, in questo caso da ben 43″.

La risoluzione, che arriva fino al 4K Ultra HD, consente inoltre di godersi alla grande ogni film, serie TV o evento sportivo. La tecnologia NanoCell di LG consente infatti colori molto più puri ed anche più brillanti e realistici rispetto alle televisioni 4K tradizionali.

Gran parte del merito delle prestazioni eccezionali della smart TV va attribuita al nuovo processore di quinta generazione, che migliora i contenuti trasformandoli in 4K. Non c’è differenza tra chi ama guardare semplicemente la televisione e chi invece vuole giocare: la LG NanoCell da 43″ è dotata di diverse modalità e anche di tutto ciò che serve per il gaming. Il sistema operativo è super versatile: si tratta di WebOS 22. L’integrazione con Alexa mette la ciliegina su una torta tra le più buone in assoluto.

Venendo alle necessarie conclusioni, questa smart TV è davvero perfetta in tutto, tra immagine, audio e anche per quanto concerne l’estetica. Non manca dunque nulla per posizionarla nel soggiorno, in cucina, in camera da letto o dovunque si desideri. La sua grande capacità di fondere insieme versatilità, potenza e design non è assolutamente da mettere in discussione. LG ha fatto un capolavoro ma del resto si sa che quando si tratta delle NanoCell, lo spettacolo è assicurato.

Oggi su Amazon il prezzo scende del 18% e rende questo acquisto ancora più piacevole: costerà solo 329 € con due anni di garanzia spedizione in un massimo di tre giorni.

