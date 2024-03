Sedia da gaming Corsair: massimo COMFORT a prezzo scontato

Non necessariamente in questo ordine, ma comfort (con vantaggi per la postura annessi) e materiali impiegati sono fattori da tenere in assoluta considerazione quando si sceglie una sedia che, per un motivo o per un altro, verrà usata per molte ore al giorno. La Corsair TC100 Relaxed, ad esempio, viene presentata come sedia da gaming, ma in realtà, essendo anche molto sobria esteticamente, è perfetta anche per l’ufficio. O, più in generale, per quegli utenti che non il gaming non hanno nulla a che fare. Insomma, l’importante è che sia comoda.

Ebbene, oggi la TC100 costa solo 185,99 euro (compresa spedizione) grazie allo sconto previsto dalla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Massima comodità con la sedia da gaming di Corsair: acquistala in sconto su Amazon

La Corsair TC100 punta ad offrire comfort e supporto durante le lunghe sessioni di gioco. Si distingue dalle altre sedie gaming per il suo design “relaxed”, con una seduta più ampia e un’imbottitura generosa. Il modello oggi in sconto su Amazon è con rivestimento in tessuto, una soluzione ideale per chi desidera una sedia fresca e traspirante. Soprattutto d’estate.

Il design della sedia è ispirato ai sedili delle auto da corsa, con linee pulite e un profilo slanciato. Lo schienale è reclinabile fino a 105 gradi, per permetterti di trovare la posizione più comoda per giocare o lavorare. È una sedia molto confortevole, grazie all’ampia seduta e all’imbottitura generosa. Il cuscino lombare in memory foam fornisce un supporto aggiuntivo alla schiena, mentre i braccioli regolabili in 4D ti permettono di trovare la posizione ideale per le tue braccia.

Di seguito alcune caratteristiche della TC100 Relaxed che potrebbero essere di tuo interesse:

Pistone a gas di classe 4: permette di regolare l’altezza della sedia in modo facile e sicuro.

Meccanismo di inclinazione a farfalla: permette di reclinare lo schienale fino a 105 gradi.

Braccioli regolabili in 4D: regolabili in altezza, profondità, angolazione e rotazione.

Cuscino lombare in memory foam: fornisce un supporto aggiuntivo alla schiena.

Base in nylon robusta e stabile.

Insomma, dopo questa breve presentazione avrai sicuramente capito che la Corsair TC100 è una sedia gaming per chi desidera una seduta confortevole e rilassata. È poi è versatile e può essere utilizzata anche per lavorare o guardare film.

Certo, il prezzo potrebbe sembrare un po’ alto, ma vale la pena investire quando c’è di mezzo il comfort e il benessere.