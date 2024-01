SelfyConto: apri un conto senza spese e canone con lo SPID

Grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum, pagare, investire e gestire il denaro diventano operazioni pratiche e veloci. Questa soluzione, studiata nei minimi dettagli, offre un servizio completo ed efficiente per una gestione ottimale del denaro, mettendo te al centro dell’esperienza finanziaria.

Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno, e se rientri nella fascia di età under 30, rimane zero fino ai trent’anni.

La carta di debito associata al conto non solo è gratuita e sicura, ma è anche sostenibile, realizzata con materiali riciclati. Con SelfyConto, puoi effettuare prelievi gratuiti in Europa senza limiti.

La versatilità di SelfyConto

SelfyConto si distingue per l’accessibilità e la praticità grazie a un’app versatile e user-friendly. Attraverso l’app, puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate con IBAN, anche di altre banche abilitate. Questa flessibilità è un motivo importante per cui molti scelgono Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum rende l’apertura di SelfyConto ancora più semplice e veloce. Oltre al documento d’identità e al codice fiscale, puoi identificarti tramite SPID, semplificando e riducendo le procedure richieste per l’identificazione. Un cellulare e un indirizzo e-mail validi sono tutto ciò di cui hai bisogno.

Aprire SelfyConto ti consente di effettuare una varietà di operazioni bancarie senza costi extra, come bonifici, addebiti utenze, pagamento di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Una soluzione completa per le tue esigenze finanziarie quotidiane.

Se desideri un conto che si adatti alle tue esigenze senza costi nascosti, SelfyConto è la scelta ideale. Con la sua apertura facilitata tramite SPID, zero canone per i giovani e una gestione flessibile attraverso un’app intuitiva, SelfyConto ti offre la massima libertà nel gestire il tuo denaro.

Non perdere altro tempo, apri il tuo SelfyConto e vivi un’esperienza bancaria moderna e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.