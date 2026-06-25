SelfyConto è il conto online con canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

Canone azzerato fino alla fine del 2027 con l'accredito dello stipendio o oppure con una spesa di almeno 500 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 giu 2026
SelfyConto è il conto online con canone gratuito fino al 31 dicembre 2027
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Gli utenti che sono alla ricerca di un conto corrente online a canone zero possono prendere in considerazione SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum che propone un canone gratuito fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Inoltre, il canone è gratuito per tutti i nuovi clienti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, senza la necessità di accreditare lo stipendio o spendere un importo complessivo minimo di 500 euro al mese. L’apertura del conto avviene online, con la possibilità di velocizzare l’operazione con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Pagina offerta SelfyConto

selfyconto canone gratuito

Gli altri servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

Oltre al canone gratuito per tutti il primo anno, con la possibilità di mantenerlo azzerato fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio sul nuovo conto o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto, SelfyConto di Banca Mediolanum propone diversi altri servizi gratuiti per i suoi clienti, a partire dai bonifici SEPA in euro, sia quelli ordinari che quelli istantanei.

Sono privi di commissioni anche i prelievi presso gli ATM delle banche italiane ed europee, un vantaggio in particolare per chi ama viaggiare all’estero e ha la necessità di effettuare un prelievo in contanti presso un ATM di un Paese che appartiene all’Unione europea. Un altro servizio gratuito è l’assistenza via chat, a cui si somma il dialogo con un consulente dedicato per i propri progetti finanziari.

A tutto questo, poi, si aggiungono il canone gratuito per sempre della carta di debito digitale Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, l’addebito delle proprie utenze, più la possibilità di accreditare il proprio stipendio o la propria pensione sul conto.

Pagina offerta SelfyConto

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