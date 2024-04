SelfyConto, il tuo conto online a costo zero

SelfyConto si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un conto che parla chiaro, basa tutto sulla trasparenza ed è a costo zero, sia in fase di apertura che in fase di chiusura. Grazie al prodotto che arriva direttamente da Banca Mediolanum, infatti, non pagherai il canone di tenuta conto, così come a costo zero sono anche la carta di debito, prelievi in area euro, nonché le principali operazioni bancarie (bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche).

Dimentica le banche tradizionali e scopri un mondo di vantaggi con SelfyConto. Nei prossimi paragrafi andremo a scandagliare tutti i grandi benefici di questo prodotto.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Canone di tenuta conto gratuito per il primo anno per tutti.

Canone di tenuta conto sempre gratuito per i più giovani under 30.

Zero spese per prelievi in area euro e carta di debito.

Principali operazioni bancarie gratuite: bonifici SEPA online, addebito diretto utenze, versamenti e prelievi presso Poste Italiane e sportelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Un’app semplice e intuitiva:

Gestisci il tuo conto corrente in modo facile e veloce da smartphone, tablet o computer.

Controlla saldo e movimenti in tempo reale.

Effettua bonifici, ricariche telefoniche e pagamenti di bollette in pochi click.

Personalizza la tua esperienza con un’interfaccia intuitiva e user-friendly

SelfyConto è più di un semplice conto corrente perché ottieni Sconti e promozioni esclusive su prodotti e servizi di Mediolanum, ma anche assicurazioni e previdenza per proteggere te e la tua famiglia e assistenza clienti multilingue sempre disponibile.

SelfyConto è il conto corrente che ti regala: libertà: gestisci il tuo denaro in autonomia, senza vincoli e senza dover recarti in filiale. Convenienza: zero spese per le operazioni quotidiane. Semplicità: un’app intuitiva per gestire il tuo conto in modo facile e veloce. Sicurezza: i tuoi dati sono al sicuro grazie a sistemi di sicurezza avanzati. Flessibilità: investi per il tuo futuro con un’ampia gamma di prodotti finanziari.