SelfyConto offre il 5% annuo lordo sui depositi a 6 mesi

Nell’ambito dell’iniziativa “Vincoli 5% – Nuovi clienti”, Banca Mediolanum offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi a chi apre il conto online SelfyConto e accredita il proprio stipendio. La promozione scade il prossimo 31 ottobre, con l’apertura del conto che avviene online direttamente su questa pagina.

Tra le altre cose, l’iniziativa di Banca Mediolanum prevede la possibilità di svincolare le somme depositate in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati. Questo a differenza di quanto avviene nella maggior parte delle altre banche.

Come ottenere il 5% annuo lordo con SelfyConto

La prima operazione da effettuare è l’apertura di un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 31 ottobre. Il passaggio successivo è la costituzione di un conto deposito a tempo di sei mesi entro il 30 novembre, a cui deve seguire l’accredito dello stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito stesso.

Qualora il nuovo cliente SelfyConto non accredito lo stipendio sul conto appena aperto, la remunerazione del deposito passerà dal 5% allo 0,05% annuo lordo. Riguardo invece all’importo da depositare, il vincolo minimo è di 100 euro, quello massimo di 500.000 euro.

SelfyConto è un conto online moderno e completo, attraverso cui si ha la possibilità di accedere a tutti i servizi di un normale conto corrente. Tra le altre cose, si può richiedere un prestito in tempo reale, fare trading online e investire in fondi comuni.

È disponibile a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, con zero commissioni sui prelievi operati all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Collegate al conto vi sono una carta di debito e una carta di credito Mastercard, entrambe con quota gratuita per il primo anno.

Maggiori informazioni sull’iniziativa di Banca Mediolanum nella pagina dedicata alla promo “Vincoli 5% – Nuovi clienti”. Scade giovedì 31 ottobre.