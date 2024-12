SelfyConto: semplicità, zero costi e innovazione finanziaria

Avere a disposizione un conto corrente comodo, economico e smart è quanto di più importante si possa pensare dal punto di vista finanziario. Uno spazio non solo dove accreditare lo stipendio e gestire le entrate, ma anche quello dal quale effettuare operazioni e pagamenti gestendo i risparmi e pensando al futuro. SelfyConto, il conto di Banca Mediolanum, offre un insieme di caratteristiche, strumenti e opzioni pensati proprio per rispondere a queste esigenze. Apri ora SelfyConto e ricevi 100€ di buoni regalo Amazon.

Tutta la convenienza e la praticità di SelfyConto

Uno dei primi aspetti interessanti di SelfyConto è la dimensione economica. Non ci sono costi per la tenuta del conto che è gratuito per tutto il primo anno, per tutti i giovani fino a 30 anni e fino al 31 dicembre 2027 per chi accredita sul conto lo stipendio (o spende almeno 500€ al mese). La convenienza emerge anche dall’assenza dei costi sulle principali operazioni bancarie. I bonifici SEPA sono completamente gratuiti, anche quelli istantanei, alle stesse condizioni per cui si può azzerare il costo del canone. Gratuiti sono anche i prelievi dagli ATM nei Paesi europei e per il primo anno anche il canone della carta di debito fisica.

A proposito di carte: con SelfyConto è possibile scegliere tra la carta di debito Mediolanum Card che opera sul circuito Mastercard e che è utilizzabile anche in formato digitale (sin dal momento dell’apertura del conto). La carta include anche l’assicurazione Nexi per la protezione dagli acquisti effettuati in qualsiasi negozio nel mondo. Tra le soluzioni disponibili c’è anche la Carta di credito Mediolanum Credit card e la Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card.

L’aspetto smart di SelfyConto è dato dall’applicazione mobile che consente di gestire il proprio conto corrente, pagare comodamente sia da telefono che da smartwatch e tablet e accedere alla piattaforma di trading online. Inoltre dall’applicazione si ha la possibilità di richiedere un prestito personale in tempo reale, ottenere un finanziamento, rateizzare gli addebiti e attivare una polizza assicurativa sui viaggi, sulla vita o sugli animali domestici. Tutto in unico posto a portata di mano; semplice, conveniente e innovativo: apri ora il tuo conto corrente SelfyConto.