Semplifica la tua vita finanziaria con SelfyConto, il conto digitale gratuito per gli under 30

Gli under 30 possono ora godere dei vantaggi di SelfyConto, un prodotto finanziario offerto da Mediolanum. Questo conto corrente online è progettato per offrire una gestione finanziaria autonoma, con un canone gratuito per tutti nel primo anno e per coloro che non hanno ancora compiuto i 30 anni.

Il canone può essere anche azzerato aderendo ai prodotti finanziari della banca. Questo conto è riservato a coloro che non sono già proprietari di un conto Mediolanum al momento della richiesta. Dopo il primo anno o al raggiungimento del 30° anno di età, il canone passa a 3,75€ al mese.

SelfyConto, il conto senza canone e commissioni

SelfyConto offre una serie di vantaggi, inclusi prelievi senza commissioni presso tutti gli ATM europei e operazioni ordinarie online come bonifici SEPA, pagamenti F23, F24, MAV e RAV senza costi aggiuntivi.

Gli utenti possono personalizzare la loro esperienza finanziaria scegliendo tra diverse tipologie di carte MasterCard, tra cui carta di debito, carta di credito e prepagata. La carta di debito include un’assicurazione multirischi sugli acquisti a livello globale.

La carta di credito, con un canone annuale di 12€, offre un plafond a partire da 1500€ e la possibilità di dilazionare i pagamenti con totale autonomia.

SelfyConto offre servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant, un prestito personale veloce attraverso l’app Mediolanum, SelfyShop per richiedere finanziamenti per prodotti a catalogo, Selfy PayTime per rateizzare movimenti di addebito, e polizze assicurative come SelfyCare Pet e SelfyCare Travel.

La gestione del conto è facilitata attraverso l’app e l’homebanking. Con SelfyConto, Mediolanum ha creato un’opzione conveniente e flessibile per semplificare la vita finanziaria degli under 30, offrendo una gamma completa di servizi senza costi aggiuntivi significativi.

