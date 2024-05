Sempre in forma con il Google Pixel Watch 2, oggi scontato di 120€

Cerchi uno smartwatch con un eccellente rapporto qualità prezzo ma che non sia strettamente legato all’ecosistema Apple? Lo hai trovato, perché il Google Pixel Watch 2 ha tutto quello che serve per monitorare fitness e salute e non perdersi nemmeno una notifica. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 279,90 euro grazie allo sconto immediato del 30%.

Se non ne vuoi uno con la mela, questo è il migliore: Google Pixel Watch 2 è in offerta

Il Google Pixel Watch 2, rispetto al predecessore, è stato arricchito di nuove funzioni e quelle già esistenti sono stati perfezionate. Frutto della sinergia tra Google e Fitbit, questo smartwatch si posiziona come un vero e proprio compagno di salute e benessere, integrando il meglio di entrambi i mondi.

Il design del Pixel Watch 2 mantiene la sua eleganza minimalista, con la sua cassa in alluminio e il display AMOLED da 1,4 pollici che offre una visione nitida e luminosa, anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino, intercambiabile, è realizzato in silicone morbido e confortevole, garantendo una perfetta aderenza al polso.

L’anima del Pixel Watch 2 è indubbiamente il suo focus sulla salute e sul fitness. Grazie all’integrazione con Fitbit, lo smartwatch eredita le migliori funzioni di monitoraggio, offrendo un quadro completo del proprio benessere.

Monitoraggio cardiaco continuo : lo smartwatch tiene sotto controllo il tuo battito cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 , e fornisce informazioni dettagliate sulla tua frequenza cardiaca, sulla variabilità della frequenza cardiaca e sui livelli di stress.

: lo smartwatch tiene sotto controllo il tuo battito cardiaco , e fornisce informazioni dettagliate sulla tua frequenza cardiaca, sulla variabilità della frequenza cardiaca e sui livelli di stress. Sonno : l’indossabile analizza la qualità del tuo sonno con un monitoraggio avanzato che rileva le diverse fasi del sonno (REM, sonno leggero, sonno profondo) e fornisce un punteggio del sonno per aiutarti a migliorare le tue abitudini notturne.

: l’indossabile analizza la qualità del tuo sonno con un monitoraggio avanzato che rileva le diverse fasi del sonno (REM, sonno leggero, sonno profondo) e fornisce un punteggio del sonno per aiutarti a migliorare le tue abitudini notturne. Scegli tra oltre 40 modalità di allenamento , tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga, e monitora le tue prestazioni in tempo reale. Il GPS integrato registra il tuo percorso, la distanza e il ritmo.

, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga, e monitora le tue prestazioni in tempo reale. Il GPS integrato registra il tuo percorso, la distanza e il ritmo. Ricevi suggerimenti personalizzati per gestire lo stress, migliorare la respirazione e raggiungere una maggiore consapevolezza del tuo corpo.

Oltre alle sue eccellenti doti di fitness tracker, il Google Pixel Watch 2 non delude come smartwatch. Grazie al sistema operativo Wear OS, potrai ricevere notifiche dallo smartphone, effettuare chiamate, controllare la musica, visualizzare le mappe e molto altro ancora. L’Assistente Google è sempre a tua disposizione per aiutarti con comandi vocali e ricerche rapide.