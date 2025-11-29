Serie A, ecco il programma della 13° giornata su DAZN

Dopo l’apertura del turno con l’anticipo del venerdì tra Como e Sassuolo, la 13° giornata di Serie A prosegue con un calendario ricco di sfide decisive. Il weekend propone incroci di alta classifica, match di cartello e un posticipo particolarmente atteso,tutti trasmessi in esclusiva su DAZN.
Il primo grande appuntamento del sabato è Milan-Lazio, in programma alle 20:45, anticipo che introduce un weekend di partite emozionanti. Domenica, infatti, all’Olimpico andrà in scena la sfida al vertice tra Roma e Napoli, decisiva per gli equilibri della parte alta della graduatoria. Il sipario sulla giornata calerà lunedì sera, quando il Bologna affronterà la Cremonese al Dall’Ara. Ecco tutto il programma del fine settimana.
Il calendario della 13° giornata di Serie A su DAZN
Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta su DAZN, broadcaster che trasmetterà la Serie A per le prossime stagioni. Chi desidera accedere al servizio può scegliere il piano Full mensile, dal costo di 44,99 euro, oppure orientarsi su una delle soluzioni annuali:
- Full Annuale con pagamento mensile: 34,99 euro al mese per 12 mesi;
- MyClubPass: 29,99 euro al mese per un anno, dedicato a chi vuole seguire tutte le gare della propria squadra.
Sabato 29 novembre
- 15:00: Genoa-Hellas Verona, telecronaca di Alberto Santi
- 15:00: Parma-Udinese, telecronaca di Luca Farina
- 18:00: Juventus-Cagliari, telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani
- 20:45: Milan-Lazio, telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Massimo Ambrosini
Domenica 30 novembre
- 12:30: Lecce-Torino, telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi
- 15:00: Pisa-Inter, telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
- 18:00: Atalanta-Fiorentina, telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
- 20:45: Roma-Napoli, telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
Lunedì 1° dicembre
- 20:45: Bologna-Cremonese, telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Fabio Bazzani
Per vedere le partite della Serie A basta sottoscrivere un abbonamento sul sito di DAZN.