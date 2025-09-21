Serie A, quarta giornata: Fiorentina-Como e Napoli-Pisa in diretta su NOW

Dopo l'anticipo serale Udinese-Milan, la piattaforma streaming NOW trasmetterà i match Fiorentina-Como e Napoli-Pisa.
Pubblicato il 21 set 2025
Serie A, quarta giornata: Fiorentina-Como e Napoli-Pisa in diretta su NOW
Lunedì, con il posticipo serale Napoli-Pisa, si chiuderà la quarta giornata di Serie A, un turno di campionato che ha già dato risposte importanti, a partire dalla prova di forza del Milan sul campo dell’Udinese e al mezzo passo falso della Juve a Verona. Tra i match più interessanti rimasti da giocare c’è anche Fiorentina-Como, in programma domenica alle ore 18.00.

E proprio Fiorentina-Como e Napoli-Pisa sono le altre due partite del quarto turno di Serie A ad essere trasmesse in diretta streaming su NOW questa settimana. Il pacchetto di riferimento è il pass Sport, che include tutto lo sport di Sky, quindi anche la Formula 1 (alle 13 c’è il Gran Premio di Baku), la MotoGP, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, l’NBA, il tennis e altro ancora.

Attualmente il pass Sport di NOW è attivabile a 19,99 euro al mese per un anno invece di 29,99 euro.

Vai all’offerta di NOW

Fiorentina-Como e Napoli-Pisa della quarta giornata di Serie A in diretta streaming su NOW

Domenica pomeriggio, al Franchi di Firenze, si affrontano due delle squadre più interessanti della stagione, la Fiorentina di Stefano Pioli e il Como di Cesc Fabregas. I viola sono alla ricerca della loro prima vittoria in campionato, mentre i lariani vogliono continuare a stupire dopo le prime prestazioni ben al di sopra delle aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251) con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Massimo Gobbi.

A chiudere il quarto turno di campionato sarà il posticipo di lunedì sera Napoli-Pisa, con il fischio d’inizio fissato alle 20.45. Tutti i vafovi del pronostico sono per la corazzata partenopea allenata da Antonio Conte, che ha l’occasione di prendere il comando della classifica in solitaria dopo il passo falso della Juve a Verona di sabato. Il match sarà visibili su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Vai all’offerta di NOW
