Un SMS apparentemente innocuo, poche righe scritte in tono istituzionale e una richiesta che potrebbe mettere in allarme chiunque abbia effettuato una visita medica, prenotato un esame o sia in attesa di comunicazioni dalla propria ASL. Il messaggio si presenta come una comunicazione del Servizio Sanitario e invita a telefonare urgentemente al numero 89345703. Ma proprio il prefisso del numero rivela la vera natura dell’operazione: non siamo davanti a un normale recapito sanitario, bensì a una numerazione appartenente alla categoria dei servizi telefonici a sovrapprezzo.

Il messaggio, che sta circolando in queste ore e che riportiamo integralmente, recita:

Servizio Sanitario: si prega di contattare la propria sede ASL di riferimento al numero 89345703 per comunicazioni urgenti che la riguardano.

La formulazione riproduce quasi alla lettera quella di una campagna di truffe telefoniche già denunciata da diverse aziende sanitarie italiane, ASL che hanno subito puntualizzato come tali comunicazioni non provengano dai loro uffici e invitato i cittadini a non richiamare i recapiti indicati.

Perché il numero 89345703 deve far scattare l’allarme

L’elemento decisivo è il prefisso 893: secondo il Piano nazionale di numerazione regolamentato dall’AGCOM, le numerazioni 892 e 893 appartengono alla categoria dei servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. La classificazione è riportata nell’Allegato A alla delibera AGCOM 8/15/CIR: si tratta di numerazioni che possono applicare tariffe differenti e superiori rispetto alle comuni telefonate verso numeri fissi o mobili, con costi non compresi nei tradizionali pacchetti di minuti telefonici.

La modalità del raggiro è ben documentata: le Autorità hanno più volte sottolineato come SMS che richiamino nel testo ASL, CUP e altri organismi pubblici, invitando a telefonare ai numeri 892 o 893, possono provocare addebiti di decine di euro anche per collegamenti di pochi minuti.

La particolarità della truffa è che non serve aprire un sito Web, installare un’applicazione o inserire le credenziali di accesso a qualche servizio. È sufficiente effettuare la telefonata richiesta, purché la chiamata sia consentita dal proprio operatore e si instauri un collegamento tariffato.

Come funziona il raggiro: l’urgenza sanitaria diventa un costo telefonico

Il messaggio sfrutta tre elementi psicologici molto efficaci: l’autorevolezza di un’istituzione sanitaria, la genericità della comunicazione e l’urgenza.

L’espressione “Servizio Sanitario” suggerisce una provenienza pubblica, senza identificare una specifica azienda sanitaria. Il riferimento alla “propria sede ASL” consente inoltre di rivolgersi indiscriminatamente a persone residenti in regioni differenti, senza dover personalizzare il contenuto.

La frase “comunicazioni urgenti che la riguardano” completa il meccanismo: chi riceve il messaggio può immaginare un problema relativo a una prenotazione, un referto, un accertamento sanitario o una pratica amministrativa. Nessuna di queste circostanze è realmente indicata nell’SMS: è il destinatario a riempire il vuoto informativo, spesso pensando alla propria situazione personale.

Il meccanismo può essere descritto come una forma di smishing con richiamata telefonica, spesso indicata anche come callback phishing. Rispetto alle campagne che indirizzano verso siti fraudolenti, qui l’obiettivo immediato è spostare la vittima dal messaggio di testo a una telefonata a pagamento.

In alcune varianti chi dovesse malauguratamente chiamare la numerazione a pagamento trova un operatore che lo mantiene in attesa fino all’interruzione della comunicazione. Durante il collegamento, il credito telefonico diminuisce rapidamente. Non solo. Talvolta agli utenti si chiedono di confermare dati personali e di trasferire altre informazioni di riconoscimento, utilizzabili poi dai malintenzionati per avviare ulteriori raggiri.

Cosa fare se si riceve l’SMS del Servizio Sanitario

La prima precauzione è semplice: non chiamare l’89345703 né altre numerazioni a sovrapprezzo e non rispondere al messaggio. Prima di cancellare l’SMS, conviene conservarne uno screenshot, includendo il mittente, il testo e la data di ricezione, per un’eventuale segnalazione alla Polizia Postale.

Chi avesse già effettuato la telefonata dovrebbe invece controllare immediatamente il credito residuo o il dettaglio dei consumi nell’app del proprio operatore o sul sito di riferimento. In presenza di addebiti anomali, è possibile richiederne formalmente lo storno o il rimborso contestando al gestore i costi derivanti dalla chiamata al numero a sovrapprezzo. È importante conservare l’SMS fraudolento, la documentazione degli importi addebitati e gli estremi del reclamo.

Il rimborso non è automatico: l’operatore dovrà verificare la contestazione e le condizioni in cui è avvenuta la tariffazione. Se il reclamo venisse respinto o restasse senza risposta, il consumatore può avviare gratuitamente una procedura di conciliazione attraverso ConciliaWeb di AGCOM. In caso di mancato accordo, è possibile richiedere la definizione della controversia, che può portare anche a un provvedimento di rimborso delle somme non dovute.

Esiste anche una misura preventiva: il blocco selettivo delle chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo. Gli operatori telefonici mettono a disposizione strumenti per impedire le chiamate verso determinate categorie di numeri. È importante chiedere esplicitamente se il blocco riguarda anche i prefissi 893, 895 e 899, perché il blocco dei servizi premium attivati tramite SMS o traffico dati non equivale automaticamente al blocco delle telefonate verso numerazioni speciali.

Perché i filtri antispam non bastano

La tecnica sfrutta una debolezza dei controlli antiphishing più comuni: il messaggio non contiene collegamenti Web malevoli, allegati o richieste di password. Un filtro concentrato soprattutto sugli URL fraudolenti potrebbe non individuare il rischio.

Anche un sistema di protezione capace di analizzare i numeri telefonici deve fare i conti con la continua rotazione dei recapiti utilizzati nelle campagne.

Un ulteriore aspetto riguarda l’identità del mittente: le piattaforme di messaggistica consentono di visualizzare un identificativo testuale invece di un normale numero telefonico. Tale identificativo, da solo, non certifica che il messaggio provenga davvero dall’organizzazione indicata.