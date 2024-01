Sfrutta l'offerta speciale di PIA, la VPN più affidabile al mondo, per navigare in sicurezza

Non è facile trovare una VPN affidabile per proteggere la tua privacy online. Si, è vero, le proposte online non mancano, ma quanto è veritiera l’offerta?

Immagina se dovesse essere la solita promo capestro: ti ritroveresti meno soldi sulla tua carta di pagamento e un servizio insufficiente.

Se vuoi andare sul sicuro, PIA, abbreviazione di Private Internet Access, oltre a essere una delle migliori VPN, è anche all’insegna del risparmio. Se sottoscrivi l’abbonamento oggi, otterrai uno sconto dell’81% sul prezzo di listino, pagando soltanto 1,99 euro al mese.

PIA: VPN di livello Premium a un costo vantaggioso

PIA aderisce alla politica senza log, ossia garantisce che i tuoi dati non vengano archiviati sui server. La banda larga è illimitata, quindi puoi navigare al massimo della velocità.

La rete di server ad alta velocità comprende server ultrafast in 91 Paesi, che ti consentono di arrivare fino a 10 Gbps di velocità. Oltre a queste caratteristiche, l’app di PIA è multipiattaforma, installabile su Windows, MacOS, Android, iOS e nei browser più usati.

La potente crittografia usa protocolli sicuri come OpenVPN e WireGuard. Inoltre, la funzione MACE per il bloccare gli annunci è disponibile sia per Android che PC. In questo modo, navigherai senza essere disturbato da pop-up e banner pubblicitari.

Il servizio di assistenza è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. PIA è anche open source, che ti consente di guardare il codice dell’app.

Per andare incontro ai clienti, il servizio consente una prova gratuitamente di 30 giorni. In pratica, se non sei soddisfatto, potrai richiedere il rimborso. Detto questo, non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti!

