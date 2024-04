Lo Shelly Plus 2PM è un interruttore a relè intelligente che offre un’ampia gamma di funzionalità per il controllo remoto di luci, tapparelle e altri dispositivi elettrici. Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, questo dispositivo compatto si integra perfettamente nella tua casa intelligente, offrendo comodità, flessibilità e risparmio energetico.

Se è di tuo interesse, allora devi sapere che oggi il bundle con due interruttori è scontato del 37% e costa quindi solo 37,90 euro, spedizione compresa.

Con l’interruttore Shelly Plus tutto diventa smart: risparmia con lo sconto Amazon

Con lo Shelly Plus 2PM controlli luci, tapparelle e altri dispositivi collegati anche da remoto tramite smartphone o tablet utilizzando l’apposita applicazioni oppure con comodi vocali via Alexa o Google Home. L’interruttore è a due canali, quindi è possibile gestire due dispositivi indipendenti oppure uno stesso dispositivo con due funzioni separate.

Attraverso l’interruttore puoi monitorare il consumo energetico in tempo reale di ogni canale per essere più consapevole dei consumi e identificare potenziali risparmi. E, a tal proposito, si sottolinea che lo Shelly Plus 2PM è compatibile con la maggior parte dei sistemi di domotica più popolari.

Il 2PM poi è facile da installare e non richiede cablaggi complesse e/o competenze elettriche avanzate.

Lo Shelly Plus 2PM dunque è comodo da usare (elimina la necessità di interruttori fisici), è flessibile (si adatta alle esigenze), e consente di monitorare i consumi. Insomma, per chiunque voglia una casa smart (anche solo parzialmente) è un acquisto quasi obbligato, soprattutto oggi che è possibile approfittare di uno sconto del 37% sul bundle da due.