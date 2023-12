Shiba Inu, Dogecoin e Meme Moguls: Le Memecoin più promettenti per il 2024

Le memecoin sono pronte per tornare alla ribalta nel 2024, e tra le principali contendenti ci sono Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) e Meme Moguls (MGLS). Mentre le prime due esistono da un po’ di tempo, Meme Moguls sta debuttando ora durante un evento di presale con token scontati. Confrontiamo le tre per vedere perché sono le scelte più promettenti per il 2024.

Scopri di più su Meme Moguls

Meme Moguls (MGLS): un mix di meme e trading

Meme Moguls (MGLS) sta rapidamente guadagnando consensi come un’opportunità di presale eccezionale. Pronta a creare il primo exchange al mondo supportato da meme, l’arrivo di Meme Moguls vede i meme diventare asset che possono essere scambiati e investiti come azioni. È uno spazio in cui l’ultima sensazione virale non è solo una fonte di intrattenimento, ma anche una potenziale opportunità di investimento. Gli utenti di Meme Moguls possono monitorare la popolarità e le tendenze di mercato di vari meme, prendendo decisioni consapevoli su cosa detenere o vendere, così come per le operazioni del mercato azionario.

Meme Moguls incoraggia l’interazione, la discussione e la condivisione di idee, rendendolo un terreno fertile per connettere gli appassionati di meme e i trader. Meme Moguls promuove anche una sana competizione con la classifica dei migliori trader, premiandoli con NFT unici e token.

Per coloro che sono interessati a generare un reddito passivo, Meme Moguls offre un’opzione di staking con il suo token nativo MGLS. Più token metti in stake, maggiori sono le tue potenziali entrate. MGLS è quotato a soli $0.0021 durante il primo round del presale prima di aumentare nei round successivi.

Gli esperti del settore prevedono un’impressionante crescita del 100x per MGLS, dal prezzo di partenza fino a quando diventerà mainstream su Uniswap. Questa previsione indica un’opportunità promettente per gli investitori iniziali, per beneficiare di una sostanziale crescita se acquistano ora.

Dogecoin (DOGE): L’Influenza di Elon Musk

Dogecoin (DOGE) ha scosso l’industria delle cripto all’inizio del 2021 quando Elon Musk — l’uomo più ricco del mondo — ha pubblicamente appoggiato la criptovaluta basata sui meme. I suoi tweet a favore dell’adozione diffusa di DOGE hanno fatto schizzare il prezzo di oltre il 16.000% dal 1° gennaio al valore di mercato di oltre $80 miliardi.

Il mercato ribassista di fine 2021 e 2022 ha visto il valore di Dogecoin diminuire significativamente, ma la memecoin sta rimbalzando con rinnovato vigore nel Q4 2023. Da $0.05740 a fine ottobre al prezzo attuale di $0.08491, Dogecoin sta dimostrando di essere ancora la memecoin numero uno al mondo.

Guardando al 2024, Dogecoin rimane una tra le scelte migliori per la sua community, per il forte branding e per gli endorsement di celebrità come Elon Musk. Il fatto che l’uomo più ricco del mondo abbia ancora il logo di Dogecoin nella sua biografia di X continuerà a spingere la popolarità della criptovaluta.

C’è anche la Missione DOGE-1 di Dogecoin, dove un razzo porterà Dogecoin letteralmente sulla luna il 23 dicembre 2024. Una tale trovata pubblicitaria attirerà sicuramente più investitori e potrebbe portare il prezzo di Dogecoin sopra l’area di resistenza di $0.10 – $0.11.