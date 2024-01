Shotcut 24.01: rilasciata nuova versione del video editor gratuito

Nelle scorse ore è stata rilasciata in via ufficiale l’ultima versione dell’editor video open source Shotcut. Tale aggiornamento è già disponibile sul canale stabile per sistemi GNU/Linux, macOS e Windows. Una delle novità più importanti di Shotcut 24.01 è l’implementazione di un’API audio (alla voce Player di Impostazioni) su sistemi Linux e Windows per rendere l’opzione della riga di comando –SDL_AUDIODRIVER disponibile nel menu Impostazioni. Inoltre, sono state introdotte nuove opzioni di backup per creare backup a cadenza giornaliera (impostazione predefinita), oraria o settimanale. Inoltre, è disponibile anche il supporto per selezioni multiple per la funzione “Dividi” su Playhead. Questa versione aggiunge anche le opzioni “Loop” ( \) e “Imposta intervallo loop” al menu e ai controlli del player, un sistema di selezione multipla salvato in “Raggruppa/Separa” nella Timeline, filtri, ma anche opzioni di pausa e ripresa nel menu contestuale in “Jobs”.

Shotcut 24.01: le altre novità dell’aggiornamento

Un’altra novità di Shotcut 24.01 è il sottomenu “Altre versioni” di File. Questo aiuta gli utenti a trovare file di progetto con nomi simili nella stessa cartella creata dai meccanismi di backup o ripristino di Shotcut. È presente anche un pulsante “Precedente” nella finestra di dialogo “Registro applicazione” di Visualizza per accedere al registro file creato dalla sessione precedente dell’app. Inoltre, la nuova versione di Shotcut include un pulsante “Copia” per tutte le finestre di dialogo del visualizzatore di testo che funziona allo stesso modo delle azioni del menu contestuale “Seleziona tutto” e “Copia”. Infine, anche la timeline è stata aggiornata con i tasti “Avanti”, “Indietro” e “Dividi tutte le tracce nella testina di riproduzione”, accessibili dalla sezione Modifica.

Come previsto, sono stati corretti numerosi bug per migliorare varie funzionalità del software, come l’esportazione a 10 bit con encoder NVENC (NVIDIA), modalità distorsione nel filtro GPU “Dimensioni e posizione”, generazione proxy con NVENC quando è abilitato “Usa codificatore hardware” in Impostazioni. Inoltre, è stato migliorato il salvataggio dei frame B nei preset di esportazione personalizzate con codificatore hardware. Infine, è stato corretto il problema relativo l’attivazione di “Utilizza codificatore hardware” (in Esporta) che non ripristinava più tutte le opzioni sui valori predefiniti. Per scoprire tutte le novità del changelog e per scaricare Shotcut 24.01 è possibile consultare la pagina Github del progetto.