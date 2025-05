Video editing, disponibile Shotcut 25.05: le novità dell'aggiornamento

Nuove funzionalità creative, miglioramenti dell’interfaccia e aggiornamenti tecnici significativi caratterizzano l’ultima versione del popolare software open source per il video editing Shotcut. Rilasciato dopo circa due mesi e mezzo dalla precedente release, Shotcut 25.05 promette un’esperienza più fluida e personalizzabile per gli utenti di Linux, macOS e Windows.

Shotcut 25.05: le novità principali

Shotcut 25.05 introduce il filtro Alpha Strobe, che consente di creare effetti visivi innovativi, e la possibilità di regolare la larghezza delle intestazioni delle tracce nella timeline, migliorando ulteriormente la personalizzazione dell’interfaccia. Tra le novità principali spicca la funzione “Freeze Frame”, che permette di bloccare un fotogramma nella timeline. Questa funzione è particolarmente utile per aggiungere pause visive d’impatto nei progetti di editing video.

Gli editor apprezzeranno anche il conteggio degli elementi nella playlist e la nuova opzione “Add Generator”, ora accessibile direttamente dalla barra degli strumenti della timeline. Inoltre, Shotcut 25.05 potenzia il supporto per monitor esterni, introducendo opzioni gamma SDR e HLG HDR tramite le impostazioni DeckLink, offrendo una maggiore flessibilità per chi lavora con configurazioni avanzate.

Dal punto di vista tecnico, il software ora offre una conversione ottimizzata in formato “Edit-friendly”, con avvisi più chiari sulle dimensioni dei file risultanti. Sono stati migliorati anche i filtri “Obscure With Blur”, “Obscure With Mosaic” e “Mask: Apply”, che garantiscono prestazioni più elevate e risultati più precisi. L’interfaccia è stata resa più coerente con il riposizionamento del pulsante “Files > Go Up”, ora più in linea con i browser di file dei principali sistemi operativi.

La nuova versione include numerose correzioni di bug che aumentano la stabilità e l’usabilità del software open source. Sono stati risolti problemi nei preset di scorrimento testo, nella selezione delle clip brevi e nella gestione dei filtri audio. Altri miglioramenti riguardano la cattura SDI/HDMI con driver Blackmagic Design e la generazione di proxy per video con spazio colore BT.2020.

Per garantire maggiore robustezza e prestazioni avanzate, Shotcut 25.05 integra componenti aggiornati come Qt 6.8.3, MLT 7.32.0, Rubberband 4.0 e SVT-AV1 3.0. Gli utenti di Linux possono beneficiare di un bundle AppImage universale, scaricabile direttamente dal sito ufficiale di Shotcut.

Con questo aggiornamento, Shotcut si conferma come uno strumento indispensabile per gli appassionati e i professionisti del video editing, grazie a un set di funzionalità sempre più ricco e ottimizzato per soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato.