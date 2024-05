Sicurezza informatica al primo posto con Surfshark One: super sconto sul piano biennale

Chi l’avrebbe mai detto che la sicurezza informatica sarebbe balzata al primo posto nella mente di quasi tutti gli utenti di Internet. Questa attenzione è dovuta all’era dell’informazione digitale attuale, dove ogni minaccia può trasformarsi in un potenziale disastro informatico. Non stiamo parlando solo di avere un antivirus buono, ma di qualcosa di più completo. Quello proposto da Surfshark, ad esempio, ne è l’esempio lampante. Il bundle One ha alzato l’asticella, e offre non solo l’antivirus, ma pure la VPN, il blocco degli annunci e tanto altro. E se ti diciamo che adesso puoi averlo con un super sconto? Sicuramente la cosa ti interessa ancora di più.

Sicurezza informatica al primo posto con Surfshark One

Navigare online con la tranquillità di avere tutto sotto controllo: questo è ciò che offre Surfshark. Non solo promette di proteggerti dalle minacce digitali, ma lo fa con stile. Ci sono infatti due piani di abbonamento: One e One+.

Il piano Surfshark One è pieno di funzionalità avanzate: avvisi in tempo reale su eventuali violazioni della sicurezza, rapporti dettagliati sulla sicurezza dei tuoi dati e una protezione attiva contro malware, virus e spyware. Tutto questo a soli 2,69 euro al mese per due anni, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti.

Il piano Surfshark One+, invece, è l’apoteosi della protezione online. Con soli 4,29 euro mensili, puoi dire addio ai tuoi dati personali archiviati nei database aziendali. Inoltre, potrai navigare sicuro grazie alla VPN che copre più di 100 Paesi, con oltre 3200 server RAM che mantengono i tuoi dati personali ben protetti.

Il team dietro Surfshark Alert non delude mai: consulenza gratuita e supporto continuo. Infine, la garanzia di rimborso di 30 giorni, che puoi richiedere se il servizio non ti soddisfa. Insomma, se cerchi un servizio che offre sicurezza informatica senza far piangere il portafoglio, hai trovato quello che cercavi con Surfshark One.