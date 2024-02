Sincronizzazione crittografata DuckDuckGo: ecco tutti i vantaggi

Con l’introduzione della sincronizzazione crittografata, il browser proposto da DuckDuckGo punta a fare breccia nel cuore di un numero sempre maggiore di utenti.

Stiamo parlando di una soluzione che permette di sincronizzare i dati presenti sul browser anche su diversi dispositivi. Ciò avviene attraverso la scansione di un codice QR attraverso la fotocamera dello smartphone o attraverso l’inserimento di un apposito codice sul computer.

Il tutto è possibile attraverso la crittografia end-to-end applicata proprio sul processo di sincronizzazione. E il bello è che tutto è possibile senza che gli utenti debbano utilizzare un account personale.

Una comodità non da poco, che potrebbe aiutare il browser basato sull’omonimo motore di ricerca a ritagliarsi una posizione più importante nel settore, tenendo sempre conto che deve vedersela con alcuni competitor quasi irraggiungibili.

La sincronizzazione crittografata di DuckDuckGo è multipiattaforma e non richiede la registrazione di un account

Per sfruttare al meglio la sincronizzazione crittografata DuckDuckGo va a creare un piccolo network. Dopo la configurazione iniziale, i vari dispositivi restano connessi tra loro, mantenendo i preferiti e le password evitando potenziali intromissioni esterne.

La sincronizzazione, tra le altre cose, permette di agire a livello multipiattaforma. Ciò significa che il browser può sincronizzare dati su device con sistema operativo Windows, così come su macOS, Android e iOS.

Al fine di rendere un servizio più completo, gli sviluppatori del browser permettono di generare un PDF di ripristino, dove è presente un codice univoco utile in caso di perdita degli accessi. Il documento, una volta creato, riporta anche il QR Code utile per inglobare nuovi dispositivi nella rete crittografata.

Come già accennato, questa implementazione potrebbe spingere molti utenti perlomeno a voler provare questo browser. Questo, infatti, soprattutto lato privacy offre alcuni spunti molto interessanti, come il sistema di protezione dal tracking, la gestione automatica dei cookie e altre soluzioni non disponibili su altri software simili.