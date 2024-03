Siri sarà l'asso di Apple nel 2024, pronti nuovi aggiornamenti a base di IA

L’arrivo del nuovo Vision Pro di Apple ha scompigliato un po’ le carte in tavola, con le altre aziende che non hanno un prodotto da contrapporgli. Allo stesso tempo sembra che l’azienda di Copertino sia talmente concentrata su questo dispositivo da trascurare un po’ gli altri suoi prodotti storici. In realtà però non è proprio così, dal momento che Apple sta pensando ad una grande novità, o meglio ad una sorpresa in serbo per i suoi utenti per questo 2024.

Il discorso riguarda molto da vicino l’assistente vocale Siri, presente sugli iPhone ormai da lontano 2011. Il colosso ha intenzione di mettere in pratica quella trasformazione di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi, che dunque porterà un pizzico di intelligenza artificiale in più. L’appuntamento sembra essere programmato per la prossima conferenza da WWDC 2024.

Apple sconvolgerà tutti con il nuovo aggiornamento di Siri

Negli ultimi anni la concorrenza sembra aver bruciato Apple per quanto concerne l’assistente vocale. Siri è rimasta clamorosamente indietro ed è per questo che ora tutti si aspettano un aggiornamento emblematico. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni trapelate sul web, il miglioramento che verrà applicato all’assistente vocale di Apple conterrà capacità di conversazione molto simili a quelle di ChatGPT.

Oltre alla comprensione delle parole scritte e parlate, qualcuno crede che potrebbe arrivare anche la generazione di immagini. Sebbene durante gli ultimi tempi ci siano stati dei miglioramenti netti per quanto riguarda il discorso colloquiale, c’è ancora tanto che distacca Siri da Alexa e Google Assistant ad esempio.

In virtù di tutto ciò Apple starebbe spendendo milioni ogni giorno per addestrare il suo nuovo modello linguistico che in codice si chiama Ajax. Gli esperti credono sia addirittura più potente di ChatGPT. Il grande lavoro di Apple starà nel mantenere la privacy con cui ha sempre abituato i suoi utenti anche dopo questo massiccio aggiornamento. Seguiranno dettagli prossimamente e saranno davvero sconvolgenti.