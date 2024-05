Il sistema home theatre portatile di Sony è PAZZESCO (-150€)

Per gli audiofili che puntano alla qualità è in questo momento attivo uno sconto di 150 euro (sul prezzo di listino) sul sistema Home Theatre portatile HT-AX7d di Sony. Dunque la cifra da investire per questo dispositivo che abbandona il tradizionale design delle soundbar è di 399,99 euro, spedizione compresa.

Questo sistema home theatre ti segue ovunque: il Sony HT-AX7 è Bluetooth e ha un’autonomia di 30 ore

Il Sony HT-AX7 è un innovativo sistema home theatre portatile che punta a rivoluzionare il modo di godersi film, musica e programmi TV. Offre un’esperienza audio immersiva a 360 gradi nonostante il design compatto.

Questo sistema si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e può essere trasportato facilmente ovunque. Che tu voglia goderti un film in campeggio, ascoltare musica in giardino o immergerti nei tuoi videogiochi preferiti in una stanza diversa, l’HT-AX7 ti segue senza sforzo.

Ma il suo vero punto di forza è la tecnologia audio avvolgente. Grazie a 3 speaker ad alta precisione e alla 360 Spatial Sound Mapping Technology, l’HT-AX7 crea un’ampia scena sonora che ti avvolge completamente. I due speaker frontali, dotati di X-Balanced Speaker Unit, offrono un suono chiaro e potente, mentre i due radiatori passivi laterali garantiscono bassi profondi e ricchi.

Posizionando i tre speaker in modo strategico, il sistema home theatre di Sony crea una mappa 3D dello spazio e calibra il suono di conseguenza. In questo modo, indipendentemente da dove ti trovi nella stanza, ti sentirai al centro dell’azione, come se fossi al cinema o a un concerto dal vivo.

L’HT-AX7 si collega facilmente a qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth, rendendolo ideale per lo streaming da smartphone, tablet e computer. La batteria integrata offre infine un’autonomia fino a 30 ore, garantendo ore di intrattenimento senza interruzioni.