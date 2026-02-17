Sito web o e-commerce online in pochi minuti: 80% di sconto da Hostinger

Una promozione che si rivolge a tutte quelle persone che continuano a rinviare il loro sogno di avere un sito web.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 feb 2026
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raccontato, e continuano a raccontare, grandi storie di grandi personaggi, in un contesto idilliaco come quello dei Giochi Olimpici. Per tanti appassionati di sport rimane il momento della gara, della gioia, delle emozioni prima e dopo l’arrivo, per alcune persone però i Giochi di casa non termineranno questa domenica.

In quanti si sono innamorati del curling? In quanti hanno scoperto la passione per tutti gli altri sport invernali al di fuori dello sci alpino che prima di oggi erano confinati a un pubblico di nicchia? La matematica ci insegna che 1+1 fa sempre due, ecco perché è facile pensare che più di qualcuno abbia avuto l’idea di aprire un nuovo sito web per parlare di curling o per tenere aggiornati i nuovi fan di pattinaggio di velocità sulle gare degli azzurri.

Sito web che ora più che mai è semplicissimo da aprire, grazie a strumenti sofisticati come i website builder con AI, vale a dire quei tool basati sull’intelligenza artificiali offerti dai principali provider di hosting web in Italia e nel resto del mondo per consentire a tutti, anche a chi non ha mai preso una lezione di informatica in vita sua, di realizzare un nuovo sito partendo da zero.

Una delle offerte di riferimento in tal senso arriva da Hostinger, tra i migliori provider internazionali oggi disponibili sul mercato, che propone l’80% di sconto sui piani Premium e Business, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese per 4 anni più tre mesi extra di servizio in regalo. Al termine del periodo promozionale, i piani si rinnovano a partire da 9,99 euro al mese, con la possibilità comunque di disdire in qualsiasi momento, dunque anche prima del rinnovo automatico, e di richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Maggiori informazioni sono consultabili tramite il link che segue.

Pagina offerta Hostinger

