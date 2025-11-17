Sito WordPress gratis per 1 anno: scopri l'offerta di IONOS

IONOS propone un pacchetto di 1 anno gratuito per hosting e creazione di un sito web basato su WordPress.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 17 nov 2025
Sito WordPress gratis per 1 anno: scopri l'offerta di IONOS

Un sito web WordPress pronto in pochi minuti, online e soprattutto gratis per 1 anno. Questo è quanto ti promette IONOS con la sua straordinaria offerta che ti propone 12 mesi a costo zero per un web hosting basato su WordPress completo di tutto quello che serve per iniziare e persino supporto IA.

Il supporto dell’intelligenza artificiale è il vero plus di questa offerta perché ti aiuterà a generare layout, testi, immagini, articoli e tutto quello che serve per costruire e riempire il tuo sito web in pochi semplici istanti. Avrai una dashboard con strumenti e assistente AI con dominio e certificati SSL inclusi per iniziare immediatamente anche in termini di sicurezza.

L’offerta include anche 50 GB di memoria SSD, 5 indirizzi e-mail, aggiornamenti automatici di WordPress e backup giornalieri, con in più 12 mesi di Jetpack VaultPress gratis per una protezione avanzata dei tuoi contenuti.

Un’opportunità da cogliere al volo per dare vita al tuo sito web WordPress con una semplicità strepitosa: attiva l’offerta ora.

