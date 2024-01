Sky con Netflix incluso e Buono Amazon da 50€: ora a meno di 20 €/mese

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento Sky. Fino al prossimo 14 di gennaio, infatti, è possibile accedere all’abbonamento con Sky TV e Netflix al prezzo scontato di 19,90 euro al mese. In più, per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta, c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

La promozione include anche l’accesso a Sky Go, senza costi aggiuntivi, e la possibilità di arricchire i contenuti dell’abbonamento con altri pacchetti (Cinema, Sport, Calcio e Kids). Si tratta, quindi, di un’opportunità unica per accedere a un abbonamento completo per l’intrattenimento domestico, con un prezzo ridotto.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Sky accessibile qui di sotto.

Sky e Netflix a meno di 20 euro al mese con Buono Amazon incluso

La nuova offerta Sky include:

Sky TV con serie TV e show della programmazione Sky con possibilità anche di accedere ai contenuti on demand e non solo ai canali in diretta

con serie TV e show della programmazione Sky con possibilità anche di accedere ai contenuti on demand e non solo ai canali in diretta Netflix , con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard o Premium pagando la differenza

, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard o Premium pagando la differenza Sky Go per guardare i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

per guardare i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere i pacchetti Sky Calcio, Sport, Kids e Cinema per arricchire l’abbonamento; l’utente è libero di personalizzare l’offerta aggiungendo i pacchetti desiderati a partire da 5 euro in più al mese

per arricchire l’abbonamento; l’utente è libero di personalizzare l’offerta aggiungendo i pacchetti desiderati a partire da 5 euro in più al mese un Buono Amazon da 50 euro in regalo

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza costi extra a parte il contributo iniziale di 9 euro una tantum per Sky Q via Internet (oppure 99 euro con Sky Q via Satellite). Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. L’abbonamento è attivabile, con le condizioni descritte, fino al prossimo 14 di gennaio. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.