Smart speaker super potente di Xiaomi a metà prezzo su Amazon

Se volete un nuovo altoparlante, ecco lo Smart Speaker di Xiaomi. Il prodotto, che mostra un’estetica molto interessante grazie alla presenza di un display LED, è oggi disponibile su Amazon in sconto.

Con il 43% di ribasso, gli utenti potranno portarlo a casa spendendo solo 28,50 € invece che 49,99 €.

Lo speaker con display LED è in promo, le specifiche

Come sempre, Xiaomi è in grado di sorprendere. L’azienda cinese si è sempre dimostrata poliedrica, producendo dispositivi di ogni genere, a partire dagli smartphone fino a tutto quello che riguarda la casa e piccoli accessori del mondo dell’elettronica.

Oggi è la volta di questo Smart Speaker che è dotato di caratteristiche eccezionali. Innanzitutto c’è un orologio con display LED che consente di impostare anche una sveglia scegliendo magari una canzone. Oltretutto, il suo principale scopo è quello di riprodurre musica ad alto livello, beneficiando di bassi molto corposi e di alti e medi estremamente bilanciati.

Al suo interno è integrato anche l’assistente vocale di Google che consente di controllare l’altoparlante con i comandi vocali. Gli si potrà chiedere di scoprire il meteo, riprodurre la musica o magari di conoscere tutte le ultime notizie.

Il cono è a 360°, per cui la musica verrà sparata in tutte le direzioni. Potete anche collegare insieme due dispositivi dello stesso modello avendo un effetto stereo in grado di diffondere l’audio in tutta la casa.

Oggi il nuovo altoparlante di Xiaomi è disponibile su Amazon con un ottimo prezzo di vendita. Chiunque volesse acquistarlo infatti potrà pagarlo il 43% in meno spendendo solo 28,50 €. La spedizione sarà a casa vostra entro l’inizio della prossima settimana, con due anni di garanzia e con la possibilità di restituire il tutto fino al 31 marzo 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.