Smart TV 4K Hisense da 55" a prezzo STRACCIATO su Amazon

Torna in sconto la smart TV di Hisense, il modello da 55″ che sta andando a ruba da giorni su Amazon. Migliaia di persone hanno provveduto a rilasciare anche una votazione, con un 4,5 su 5 che risulta emblematico.

Il prezzo del prodotto scende oggi del 12% e si ferma a soli 379 € che possono essere pagati anche in 5 rate mensili senza busta paga su Amazon.

La smart TV di Hisense da 55″ è la più amata del momento

Esteticamente questa televisione è davvero ineccepibile. Non ci sono caratteristiche che possano suonare come stonate vista la grande elaborazione del design, quasi senza bordi e con ampio spazio per lo schermo da 55″. Questa Hisense in versione 2023 ha inoltre una risoluzione in 4K con HDR 10+ incluso, ciò significa che le immagini sembreranno saltare fuori dallo schermo.

Il Dolby Vision ci mette del suo e rende tutto ancora più immersivo, così come la modalità Game Plus. Rispetto alle altre televisioni, ci sono molte più funzionalità disponibili anche grazie alla presenza di Alexa.

Queste caratteristiche rendono giustizia al marchio. Hisense infatti negli anni ha scalato le posizioni classificandosi finalmente tra le prime aziende a distribuire TV in giro per il mondo. L’esemplare oggi il sconto su Amazon è la chiara dimostrazione della qualità assoluta che contraddistingue il marchio. C’è tutto a partire dall’estetica fino ad arrivare alla qualità e alla garanzia. Questo modello da 55″ peraltro è stato già acquistato da migliaia di utenti su Amazon.

Con uno sconto del 12% si può contare su un prezzo di soli 379 € e dunque su un ribasso di ben 50 € sul prezzo di listino. Chiunque volesse portare a casa la smart TV, può anche scegliere le 5 rate mensili direttamente in fase di pagamento. Per ricevere il prodotto, basterà attendere tre giorni e ricordiamo che ci sono due anni di garanzia